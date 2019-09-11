Донбасс сегодня: Донецк под обстрелом, ранены мирные люди, СМИ «отмазывают» комбригов ВСУ

Донбасс, 11 сентября. Украинские войска ударили по западу столицы ДНР, ранения получили мирные жители. Проворовавшиеся командиры ВСУ ищут защиты у СМИ Украины. Силовики Киева размещают артиллерию и боевые машины в жилых районах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Объединенные силы вооруженных сил Украины продолжают обстрелы городов и сел Донбасса. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня заявляет о 12 обстрелах со стороны ВСУ с применением минометов и гранатометов.

В ходе обстрела поселка Старомихайловка на западе Донецка пострадали люди и инфраструктура жилого сектора. Осколочные ранения получили женщина 1964 года рождения и мужчина 1999 года рождения, разрушены кровли и окна в трех частных домах. В районе Горловки в Зайцево полностью сгорел жилой дом, вспыхнувший от попадания боеприпаса.

Комиссия ВСУ ищет разграбленное имущество

Разведка оборонного ведомства ДНР утверждает, что в расположении 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ работает комиссия главка материально-технического обеспечения украинской армии. Как рассказал пресс-офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань, проверяющие уже выявили незаконное списание командиром бригады четырех грузовых автомобилей и вещевого имущества, находившегося в них. По версии проштрафившегося офицера, машины сгорели от замыкания проводки.

На складе ВСУ также не хватает дизтоплива на общую сумму более одного миллиона гривен. В надежде уладить с руководством комиссии дело о выявленных недостачах, командир Поляков организовал сбор денег с находящихся в его подчинении батальонов и рот.

После проверки в 53-й бригаде комиссия направится в 56-ю часть. Там в ожидании комплексной проверки комбриг уже пытается назначить будущих «ответственных» за недостающую технику. Так, командир одного из батальонов попытался «повесить» на командира взвода шесть несуществующих автомобилей ГАЗ. Однако молодой лейтенант ВСУ отказался от сомнительного предложения и сбежал из расположения бригады. Теперь его ищет командование.

Комбриг ВСУ отчитался, что у него на позициях «все в порядке»

Командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, дислоцированной в Луганской области, договорился с редакцией украинского телеканала ТСН и организовал постановочный репортаж из зоны боевых действий. Основная цель репортажа — скрыть имеющиеся недостатки в материально-техническом обеспечении бригады, сообщил пресс-офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Представитель ЛНР отметил, что репортажи-«договорняки» появилась после того, как в расположение бригады прибыла комиссия главного управления материально-технического обеспечения ВСУ.

Судя по вышедшему сюжету, в украинской армии «не существует» отвратительных условий проживания военнослужащих, а есть только образцово-показательные позиции. Именно такую мифическую позицию вблизи населенного пункта Новоалександровка Луганской области показал телеканал ТСН гражданам Украины.

Тем временем оборонное ведомство дончан отмечает усиленное внимание украинских масс-медиа ко всей линии соприкосновения. Дмитрий Астрахань сообщает, что все представители украинских СМИ, находящиеся вблизи передовой, работают под руководством СБУ и штаба ООС. Так, в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ на донецком направлении работает телеканал ICTV; примечательно, что именно здесь фиксируется больше всего обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

ВСУ разместили гаубицы и бронетехнику рядом с жилыми домами

По информации офицера пресс-службы НМ ЛНР Ивана Филипоненко, украинские войска продолжают размещать запрещенную технику в жилом секторе подконтрольных населенных пунктов и укрепляют свои позиции.

Разведка луганчан зафиксировала гаубицы в районе села Криничное, бронированную дозорную машину — в городе Светлодарске. Пять бронированных машин размещены около Новоалександровки, три боевых машины пехоты стоят рядом с домами жителей Новозвановки.

Филипоненко также добавил, что 72-я бригада ВСУ дооборудует и укрепляет свои позиции рядом с Новоалександровкой. Указанный факт подтверждается данными отчета ОБСЕ, отмечает пресс-офицер луганчан.