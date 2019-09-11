Рада отказалась признать итоги выборов в Крыму

Киев, 11 сентября. Депутаты Верховной рады Украины отказались признать итоги выборов в Государственный совет Крыма. Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента в среду.

Проект постановления Рады зарегистрировали в среду. В этот же день провели и голосование. Постановление поддержали 325 депутатов украинского парламента.

Выборы в Госсовет Крыма прошли 8 сентября, в единый день голосования. В состав Госсовета Крыма входят 75 депутатов, 50 из них избираются по республиканскому избирательному округу, а 25 — по одномандатным избирательным округам.

Ранее о непризнании выборов в Крыму заявило американское посольство на Украине. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление посольства США, отметил, что крымчан не особо волнует признание Вашингтона и Киева. По словам сенатора, подобные заявления свидетельствуют о том, что США «не оценивают ситуацию такой, какая она есть на самом деле».

Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по результатам проведенного в регионе референдума. Итоги голосования показали, что более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.