Место в очереди за iPhone 11 в Москве продают за 500 тысяч рублей

Москва, 11 сентября. Объявления о продаже места в очереди за новыми смартфонами iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max опубликованы в Сети.

Накануне состоялась презентация новых гаджетов от американской корпорации Apple. Предзаказ на новинки стартует в России с 18 сентября, а продажа — с 20 сентября.

Минимальная стоимость iPhone 11 будет достигать 59,99 тысячи рублей, iPhone 11 Pro — 89,99 тысячи рублей, iPhone 11 Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. За самый дорогой в линейке iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт будущему владельцу придется заплатить 131,99 тысячи рублей.

Традиционно россияне готовы занять место в очереди на покупку гаджетов. Любопытно, что стоимость места в некоторых случаях превышает цену самого смартфона.

Как сообщили представители Avito, первые объявления о продаже места в очереди появились еще 9 сентября. На сегодняшний день на ресурсе опубликовано уже около 75 таких предложений. Неординарные предприниматели готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы занять место первому потенциальному покупателю iPhone.

Один из таких «бизнесменов» предлагает свои услуги за 400 тысяч рублей. Другой пользователь готов занять очередь за три дня до старта продаж (17 сентября) за 150 тысяч рублей, передает РИА Новости.

«В начале дня минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, но сейчас появились и более «бюджетные предложения», — добавили представители ресурса «Юла». — Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей — автор готов вставать за неделю до начала продаж».

Накануне Apple провел традиционную осеннюю презентацию, показав новые смартфоны, планшет, «умные часы», а также представив новые операционные системы. Однако многие поклонники продукции выразили недовольство: они отметили, что единственным новшеством оказались три камеры.