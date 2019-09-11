Москва, 11 сентября. Центральная избирательная комиссия России поддерживает действия избиркома Петербурга, направленные на отмену итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах. Об этом говорится в заявлении ЦИК РФ.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на признании недействительными результатов голосования на муниципальных выборах в нескольких округах города из-за допущенных нарушений.

«ЦИК России поддерживает любые решительные меры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса», — говорится в заявлении ЦИК РФ.

В заявлении отмечается, что ЦИК РФ получила большое количество обращений по фактам нарушений на муниципальных выборах.

В единый день голосования в Петербурге было зафиксировано более 170 жалоб о нарушениях на муниципальных выборах. Большая часть нарушений на выборах в Петербурге была зафиксирована в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. По данным СМИ, к нарушениям может быть причастен председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.