Десять пассажиров пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Красноярск, 11 сентября. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на автомобильной трассе на севере Красноярского края, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария случилась на трассе Норильск — Алыкель: автобус, за рулем которого находился 52-летний водитель, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства, в салоне которого, по предварительным данным, находились десять человек. Согласно информации правоохранительных органов, мужчина «неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожных условий».

«После чего водитель место ДТП покинул», — сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Семи пассажирам понадобилась помощь медиков, водитель не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП.

Напомним, сегодня на Норильск обрушилась первая снежная метель, было объявлено штурмовое предупреждение. По словам синоптиков, в это время года она не является характерным природным явлением для края. Дорога Норильск — Алыкель была перекрыта для движения легковых автомобилей из-за гололедицы.