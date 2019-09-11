Беглов заявил о планах Петербурга создавать туристические маршруты

Санкт-Петербург, 11 сентября. Санкт-Петербург планирует создавать новые туристические маршруты вместе с другими регионами. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на выставочной экспозиции Saint Petersburg Travel Hub.

По его словам, город готов к диалогу в сфере туризма и намерен стать «воротами, которые откроют гостям Северо-Запад России». В качестве примера он привел уже существующую программу «Серебряное ожерелье России», которая предлагает посетить древние русские поселения в Ленинградской, Архангельской, Мурманской и других областях.

«Считаю, что надо усиливать внутренний туризм», — подчеркнул глава города на Неве.

Он также поблагодарил Всемирную туристскую организацию при ООН (UNWTO), в рамках 23-й сессии Генеральной ассамблеи которой организовали в Северной столице выставочную экспозицию Saint Petersburg Travel Hub, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов в ходе выступления на полях форума поделился планами по развитию туристической инфраструктуры и рассказал об уже реализованных проектах. Градоначальник напомнил об открытии первого в Европе парка ощущений, детской игровой площадки для детей с ограниченными возможностями, внедрении электронной визы, которую можно получить гораздо быстрее, чем обычную.

Кроме того, по его словам, ведется масштабное развитие транспортной инфраструктуры Петербурга, открываются новые направления.