Похмелкин негативно высказался об идее ужесточения наказания за нарушения ПДД

Правительство РФ в лице вице-премьера Максима Акимова поручило министерствам юстиции и внутренних дел проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине в этот момент находится несовершеннолетний ребенок. В связи с этим планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей посетовал, что в нашей стране никак не могут оставить водителей в покое.

«В принципе, уже все, что можно, внесено и изменено, — сказал он. — И сейчас вот хотя бы годик дали пожить [автомобилистам] в тех условиях, которые есть. Но нет, все мало, все кажется, что с помощью ужесточения наказания можно чего-то добиться. Да ничего нельзя добиться! И практика это показывает».

По словам председателя «Движения автомобилистов России», в данном вопросе, помимо всего прочего, будет крайне сложно доказать наличие несовершеннолетних в машинах.

«Сейчас основной способ выявления нарушений — система фотовидеофиксации, — подчеркнул собеседник ФАН. — Ну, и как она определит, есть ребенок в машине или нет? Какие такие должны быть приборы и как это все должно считаться? Во-вторых, подавляющее большинство людей, которые перевозят детей, все-таки адекватные. А отморозков вы таким образом и не остановите!»

Эксперт предположил, что подобные предложения поступают или от бессилия, или от непрофессионализма. И он уверен, что новая инициатива абсолютно ничего не даст в плане повышения безопасности на российских дорогах.

«Правила меняются постоянно, и в этой сфере нет никакой целенаправленной деятельности, — сказал Похмелкин. — Люди шарахаются из стороны в сторону и реагируют только на какие-то конкретные ситуации. Если в ДТП попадает машина с ребенком, ну, в данном случае, извините, водитель сам себя наказывает сильнее, чем кто бы то ни было».

По мнению главы ДАР, у данной идеи очень много юридических изъянов (сам он, между прочим, является кандидатом юридических наук). Но при этом совсем не удивится, если она все равно будет претворена в жизнь.

Само заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения состоялось еще 28 августа, но информация о нем появилась на официальном сайте Кабмина только 11 сентября. По итогам мероприятия даны поручения различным министерствам и ведомствам и названы сроки их исполнения.

В частности, отмечается, что «Минюсту России, МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними».