Оппозиция Венесуэлы просит США ввести войска на террриторию республики

Каракас, 11 сентября. Оппозиция Венесуэлы намерена обратиться к постоянному совету Организации американских государств (ОАГ) с просьбой привести в действие так называемый Межамериканский договор о взаимопомощи.

Этот документ допускает использование вооруженных сил для «защиты от агрессии». От какой именно «агрессии» в условиях внутреннего политического конфликта просит защиты венесуэльская оппозиция — не уточняется.

Отметим, что Межамериканский договор о взаимной помощи был подписан в 1947 году. Соглашение работает по принципу НАТО — нападение на любого из участников договора автоматически означает объявление войны им всем. При этом речь идет исключительно о внешней агрессии.

Примечательно, что слухи о том, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу, ходят с начала года. Более того, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что он не исключает такого развития событий.

Ситуация в латиноамериканской стране осложнилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Американские СМИ впоследствии развернули полномасштабную информационную войну и начали распространять вбросы про «золото Мадуро», которое якобы вывозится из Венесуэлы российскими самолетами, и фейк о ЧВК «Вагнера», которую якобы направили в Каракас. Впоследствии все эти домыслы были опровергнуты, причем в ряде случаев — теми же СМИ, что их и распространили.