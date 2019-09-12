Садальский снялся в фильме о людях, судьбу которых изменил Интернет

Премьера фильма Михаила Комлева «Интернет для всех» состоится 19 сентября в 19.30 в Большом зале Дома кино. В картине, посвященной 25-летию национального домена .RU, рассказывается о людях, которым Интернет дал настоящую путевку в жизнь. Это история о тех, чьи добрые дела никогда бы не стали известны массовой аудитории, если бы не Всемирная паутина.

Вот как об этом рассказал продюсер фильма, директор координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев:

«Фильм «Интернет для всех» в какой-то степени стал настоящим откровением: в нем наглядно показано, насколько сильно может изменить жизнь отдельного человека простое подключение к Сети. За 25 лет существования домена .RU, юбилею которого посвящен фильм, произошел настоящий прорыв в социальной сфере. Возможности, которые дает Интернет, сложно переоценить, и это тоже отлично демонстрирует наше кино».

Воробьев поблагодарил за сотрудничество создателя картины Михаила Комлева.

«Режиссер очень профессионально и вместе с тем деликатно подошел к проблемам, о которых рассказывают герои картины. Надеемся, фильм «Интернет для всех» понравится нашей аудитории, поможет и дальше делать Сеть доступной для каждого», — подчеркнул продюсер.

Специально для Федерального агентства новостей член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян побеседовал с режиссером фильма Михаилом Комлевым, узнал интересные подробности о героях фильма: как обычных людях, так и известных персонах, согласившихся принять участие в проекте.

— Как к вам пришла идея снимать социальное кино о людях, которые стали популярны благодаря Интернету? Ведь можно пойти по пути наименьшего сопротивления, снять кино, например, про Ольгу Бузову, про известных блогеров-миллионников, которые активно пиарятся, и успех будет в кармане. Но вы решили сделать фильм про людей, которые стали популярны в Интернете благодаря своим делам, своим человеческим поступкам. Будет ли такое кино востребовано зрителем?

— Ольга Бузова, известные блогеры, а также все, кто знаменит, для многих являются своего рода эталонами, звездами, и найдется немало желающих снять такую историю. Я уважаю каждого человека, который социализируется, добивается успеха, меняет жизнь благодаря Интернету, но для меня важнее рассказывать о жизни людей, о которых мало кто знает, или их история является уникальной.

Социальными проектами я занимаюсь на протяжении всей моей жизни. Мне хочется говорить о том, о чем другие молчат. Очень важно затрагивать такие темы в кино, ведь посредством визуализации есть возможность достучаться до сердец зрителей. Однажды на одном мероприятии, где я показывал социальный проект «Моя история борьбы с раком», в котором приняли участие 45 женщин со всей России, мне посчастливилось познакомиться с будущим продюсером фильма, директором координационного центра доменов .RU Андреем Воробьевым. Посмотрев мою работу, он сказал:

«Теперь я знаю, кто снимет фильм про Интернет».

Мы стали очень плотно общаться, работать над сценарием, искать героев по всей стране. Я давно хотел снять фильм про людей, которые делают добрые дела благодаря Интернету, про людей, у которых огромное сердце, про людей, на поступках которых можно учиться.

Интернет объединяет всех людей на планете, дает возможность высказаться, добиться успеха, творить добро. Герои нашего фильма, возможно, никогда бы не смогли изменить свою жизнь без Интернета.

Например, бурановские бабушки, которые покорили «Евровидение» в 2012 году, прославились благодаря Интернету, исполнив две рок-композиции на удмурдском языке. Это была песня Виктора Цоя «Звезда по имени солнце» и знаменитая композиция из репертуара Бориса Гребенщикова «Под небом голубым есть город золотой». Кто-то снял бабушек и выложил в Интернет, это произвело настоящий фурор. Так началось восхождение милых бабушек из Бураново, которые не имеют музыкального образования.

Не менее поразительна история Романа Пономаренко. Когда я с ним познакомился, то сразу понял, что это настоящий герой, о таких людях нужно рассказывать и снимать как можно больше. Дело в том, что Роман 30 лет прикован к инвалидному креслу, но этот человек нашел в себе силы жить и любить эту жизнь. Роман женат на прекрасной женщине, у них двое замечательных детей. Роман занимается спортом, плавает, водит автомобиль, ведет бизнес, возглавляет общественную организацию и помогает людям с инвалидностью устроиться на работу.

Или, например, баба Валя из Находки, которая в свои 84 года покорила Интернет, став одним из самых возрастных блогеров в России. На нее подписано более 50 тысяч человек. Или Зоя Кукушкина, некогда воспитанница детского дома, которая в восемь лет стала не просто моделью и самым юным дизайнером, а она помогает детям из детских домов найти семью. Сегодня более 20 воспитанников детских домов смогли обрести семью благодаря Зое.

Каждый из участников нашего фильма — это настоящий герой, о котором хочется рассказать. Считаю, что такие фильмы очень нужны нашему обществу. Они меняют сознание людей и показывают, что нет ничего невозможного. Верю, что фильм понравится зрителям.

— Меня очень заинтересовала тема фильма, поскольку и мне Интернет в свое время дал путевку в жизнь. В моем случае все начиналось с петиций, которые заинтересовали сотни тысяч людей. Благодаря одной из них и мнению общественности Первый канал радикально изменил новогодний развлекательный контент. Произошло это, как говорится, «по просьбам телезрителей», а если быть точнее — по просьбам телезрителей, высказанным в Интернете.

На мой взгляд, если люди свою известность обращают во благо, используют для продвижения важных социальных проектов, они достойны популярности. Но бывает иначе. Вы говорите, что Интернет позволяет творить добрые дела. Но обычно именно негативный контекст делает людей популярными. Цель вашего фильма разрушить гипотезу, что «хорошими делами прославиться нельзя?»

— Многие привыкли, что Интернет несет разрушительную силу, но это не так. Наш фильм показывает, как можно творить добрые дела, помогать людям, восстанавливать монастыри, храмы, церкви, помогать детям из детских домов. Мы показываем, что старость — это не приговор, помогаем мамам в декрете зарабатывать, рассказываем другие важные и нужные истории.

Сегодня век технологий, гаджетов, каждый школьник знает, как пользоваться Интернетом. Важно научить детей пользоваться правильным контентом, который не несет разрушительной силы. Об этом и многом другом говорят в фильме наши эксперты — Андрей Воробьев и (детский омбудсмен) Анна Кузнецова.

Интернет — он для всех. Я сам иногда подписываю петиции, чтобы донести ту или иную мысль до тех, кто нас не слышит. Именно благодаря Интернету мы можем менять жизни людей, доносить нужную информацию. Главная цель фильма — показать, как Всемирная паутина меняет жизни людей, помогает им социализироваться и добиваться успеха. Картина представляет зрителям наше современное общество, которое живет в бешеном ритме постоянных перемен, когда необходимо постоянно принимать быстрые решения.

Истории успеха наших героев, конечно, были бы невозможны без Интернета. Современные технологии вносят поистине неоценимый вклад в продвижение общечеловеческих ценностей: доброты, милосердия, взаимопонимания, трудолюбия. И да, мы хотим разрушить гипотезу, что хорошими делами прославиться нельзя. Наши герои расскажут об этом в фильме.

— Как удалось пригласить Станислава Садальского на съемки? Ведь он известен своим довольно крутым нравом. Но, хотя у меня с ним и случались пикировки в Сети, я считаю Станислава очень талантливым актером и крутым блогером. Как он вел себя на съемочной площадке? Садальский в реале такой же суровый, каким он многим кажется по стилю высказываний в Интернете, или в жизни он другой?

— Со Станиславом Садальским мы знакомы много лет. Еще с тех пор, когда я работал на Первом канале и делал авторскую рубрику «Энциклопедия русской жизни». Станислав в ней часто принимал участие и рассказывал смешные истории.

В 2017 году я снимал свой первый игровой короткометражный фильм «Мать», в котором Станислав принял участие и великолепно исполнил свою роль. На площадке со Станиславом работается хорошо, он великолепный актер и всегда знает свою роль. Когда я предложил ему сняться в новой картине, он с радостью согласился.

В фильме «Интернет для всех» у него маленькая роль, но не менее важная, чем все остальные. Станислав Садальский в жизни хороший человек, но не каждого к себе подпускает. У него доброе сердце. Хотя, безусловно, его посты в социальных сетях часто бывают жесткими. Он всегда говорит то, что думает. Многим это не нравится, но Стас такой, какой есть. Лично я благодарен ему за многолетнюю дружбу и за веселые съемки. Что бы мы ни снимали, работа с ним всегда полна юмора и улыбок. Кроме того, Станислав очень гостеприимный человек!

— Какую роль в фильме играет актриса и певица Наталья Гулькина? Чем ей помог Интернет?

— Наталия Гулькина снимается в эпизоде, она рассказывает о важности сохранения экологии и о помощи животным. Делится своей личной историей о том, как благодаря Интернету нашла своих питомцев-котов. И призывает всех творить добрые дела.

— Какая из историй ваших героев тронула вас больше всего?

— Каждая история в фильме мне близка. Но больше всего меня тронула история Зои Кукушкиной. Девочка все детство провела в кемеровском детском доме, пока однажды про нее не сняли видеоанкету, которая оказалась в Интернете. Эту анкету увидела Татьяна Кукушкина из Татарстана. Но за день до приезда Татьяны с мужем в детский дом за Зоей прилетели из Москвы.

Через два месяца от девочки отказались, и Зоя попала в любящую семью Татьяны Кукушкиной. Через какое-то время на девочку стали обращать внимание люди и говорить:

«Какая она красивая. Ей нужно в рекламу».

Как-то Зоя вместе с мамой Татьяной оказались в Москве. К ним подошел мужчина и попросил сделать несколько фото. Это был известный модельный скаут Алексей Васильев, который открыл миру Наталью Водянову и Ольгу Куриленко. Сегодня Зоя — известная модель и самый юный дизайнер в России. Этим летом она заключила контракт с мировым агентством. В свои восемь лет она помогает детям из детских домов, творит много добрых дел. Так девочка благодаря Интернету смогла изменить не только свою судьбу, но и помогать людям. Для меня Зоя — маленькая Золушка. Надеюсь, теперь у нее все будет хорошо.

— Расскажите пожалуйста подробнее о премьере вашего фильма. Кого из героев можно будет увидеть, как зрителям попасть на премьеру?

— Зрители могут зарегистрироваться, пройдя по этой ссылке, и получить бесплатный билет. На показ приедут многие известные артисты, представители СМИ и сами герои. Сбор гостей начнется в 18 часов, показ фильма — в 19.30. После завершения показа герои картины и съемочная группа ответят на вопросы зрителей и проведут автограф-сессию.

Надеюсь, зрителям понравится наш фильм, ведь Интернет объединяет всех нас.