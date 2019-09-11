Росстат начнет готовить данные для депутатов Госдумы

Москва, 11 сентября. Госдума и Росстат создадут совместную рабочую группу. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«[Руководитель Росстата] Павел Малков сегодня в своем докладе сосредоточился на показателях социально-экономического развития Российской Федерации и демографического — показатели средней заработной платы, рождаемости, смертности населения», — рассказал Жуков по итогам заседания Совета ГД с участием Малкова.

Было решено создать совместную рабочую группу во главе с первым вице-спикером Иваном Мельниковым, отметил парламентарий.

Он уточнил, что данная группа подготовит техническое задание для Росстата по оперативному предоставлению наиболее важной статистической информации для депутатов Госдумы.

«[Статистические сведения] дают очень хорошее представление о различных социально-экономических показателях как в разрезе времени, так и в разрезе регионов РФ», — отметил Жуков.

По его словам, данные по выбранным показателям будут предоставляться в Госдуму на регулярной основе.