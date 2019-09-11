Минометчики ВСУ открыли огонь по своим же диверсантам в Донбассе

Луганск, 11 сентября. Украинские минометчики открыли огонь по своей же диверсионно-разведывательной группе в Донбассе, в результате чего один боец скончался, трое получили осколочные ранения. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел из-за несогласованности действий различных подразделений Вооруженных сил Украины. Задачу о формировании диверсионно-разведывательной группы поставил полковник Сергей Войченко. Однако информация о ее действиях не была доведена до командиров остальных подразделений.

В результате минометчики третьего механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады, заметив передвижение украинских диверсантов в районе Новотошковского, приняли их за разведгруппу Народной милиции ЛНР и открыли огонь, объяснил Филипоненко.

«Трое получили осколочные ранения, один военнослужащий скончался от полученных ран, не приходя в сознание, в больнице города Северодонецк», — добавил он.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее стало известно, что военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстреле украинскими силовиками поселка городского типа Фрунзе.