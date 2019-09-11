Премьер-министр Канады объявил о роспуске парламента

Оттава, 11 сентября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что распускает парламент страны. Соответствующее заявление он сделал в среду.

Он также сообщил о старте 40-дневной предвыборной кампании. По словам главы правительства Канады, выборы в парламент страны состоятся 21 октября.

«Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента», — заявил он во время обращения к нации.

По традиции Джастин Трюдо прибыл в резиденцию генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт в Оттаве и обратился к ней с просьбой распустить национальный парламент. По последним данным, борьба развернется за 338 кресел в Палате общин — нижней палате канадского парламента.