Медведев подписал поручение о прекращении советских актов. События дня ФАН-ТВ

Советские нормативные акты прекратят действовать с 2020 года Нормативные акты Советского союза и РСФСР прекратят свое действие с нового года. Сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал соответствующее поручение. По словам главы кабмина, совокупность советских актов создает тяжелые условия для работы. Некоторые нормы уже настолько неактуальны, что в сегодняшних реалиях приводят к абсурдным ситуациям. В первую очередь это касается бизнеса. Кстати, президент России в послании Федеральному собранию говорил именно об этом. Владимир Путин тогда подчеркнул, что все правовые документы, сдерживающие развитие отечественного бизнеса, должны быть пересмотрены. Сделать это органы власти должны до 2021 года. Следующим шагом станет подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности. И, вероятно, для каждой сферы общественных отношений появится совершенно новая структура регулирования.

Германия требует от «Газпрома» уменьшить транспортировку газа по OPAL Газовый скандал продолжается на территории Евросоюза. Теперь в Германии заявляют, что «Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности. Тогда у российской компании останется возможность использовать трубопровод OPAL, хотя не на 100%, как это было раньше. Впрочем, подобные нападки уже случались. В 2009 году «Газпрому» предлагали продавать 3 млрд кубометров газа в год для чешского рынка. И, конечно, на специальных условиях. Сделка не состоялась. А позже, в 2016, Еврокомиссия все же расширила доступ холдинга к трубопроводу, OPAL стал использоваться на полную мощность. Вот только Польша и одна из коммерческих компаний сразу решили пожаловаться в суд Евросоюза. Накануне фемида удовлетворила их запрос. Доступ к мощностям для «Газпрома» теперь ограничен.