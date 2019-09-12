Боевики ИГИЛ бегут в сирийскую пустыню после операции САА в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 12 сентября. Атаки террористической группировки «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России, за последнюю неделю сократились. Это произошло после того, как Сирийская арабская армия (САА) завершила свою первую крупную операцию по зачистке региона вокруг сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

При поддержке Национальных сил обороны сирийская правительственная армия смогла всего в течение нескольких дней уничтожить несколько ячеек запрещенного в РФ «Исламского государства»1, которые долгое время скрывались в этом пустынном регионе. В итоге САА смогли установить полный контроль над районом Аль-Фидах.

Согласно информации военного источника, после проведения масштабной операции в районе Дейр-эз-Зора ИГИЛ1 не совершало никаких нападений на армию Дамаска.

Источник также добавил, что в данный момент джихадисты, вероятнее всего, перегруппировываются в пустынном регионе, который простирается от западного Дейр-эз-Зора до Хомса. Отметим, что «Исламское государство» активно работает на этом фронте, так как они были выбиты из городов Эс-Сухне и Пальмира еще в 2017 году.

Стоит отметить, что незаконные вооруженные группировки также активно отступают под натиском сирийской правительственной армии, которая проводит масштабную военную операцию в районах провинций Хама и Идлиб. Каждый день САА освобождает все больше и больше территорий от джихадистов, возвращая их под контроль Дамаска.

Ранее сообщалось, что во время осмотра cирийской пустыни Бадии, расположенной в окрестностях древнего города Пальмиры, компетентные органы Сирийской Арабской Республики обнаружили надгробный рельеф, вес которого насчитывает порядка 1000 кг. Этот рельеф был украден террористами запрещенного в России «Исламского государства» из некрополя Пальмиры еще до освобождения региона сирийской правительственной армией, боевики пытались вывезти ценный артефакт за пределы страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.