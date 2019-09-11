Сирия, 11 сентября. Проамериканские «Джейш Магавир Ат-Таура» не дают сирийской армии продвинуться в сторону лагеря беженцев «Эр-Рукбан». В Ракке председатель муниципалитета застрелен неизвестным. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции джихадистов на юге Идлиба в на севере Хамы.

«Исламское государство1»: подозреваются в организации покушения на главу муниципалитета в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась трех полевых командиров, дезертировавших из ее рядов по идейным причинам.

Курды: проводят расследование покушение на главу муниципалитета в Ракке.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: в Хомсе на дали сирийской армии продвинуться к лагерю беженцев «Эр-Рукбан».

Провинция Хомс

Сообщается, что боевики поддерживаемой армией США группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» препятствуют правительственными силам, не давая им продвинуться в сторону лагеря беженцев «Эр-Рукбан». По сведения портала Ugarit Post, боевики заявили, что ими были атакованы отряды сирийской армии, якобы пытавшиеся захватить лагерь. Информация, однако, нуждается в проверке, так как со стороны министерства обороны Сирии заявлений об этом не поступало. Напомним, что боевики «Джейш Магавир Ат-Таура» практически содержатся за счет бюджета международной коалиции во главе с США. Группировка контролирует зону вокруг базы, где периодически ее боевики проходят совместный с американскими солдатами курс тренировок. В демилитаризованной зоне также находятся печально известный лагерь беженцев, в котором находятся 15 тысяч человек. «Джейш Магавир Ат-Таура» не пропускает в демилитаризованную зону гуманитарные конвои с медикаментами и провиантом для находящихся в бедственном положении жителей «Эр-Рукбана».

Провинция Идлиб

Сообщается, что сирийская армия нанесла удары по укрытиям джахидистов в районе поселков Шейх-Мустафа и Ар-Ракая, где огонь их крупнокалиберной артиллерии был открыт по опорным пунктам и складам боеприпасов альянса «Тахрир аш-Шам». Сведений о потерях в боевой технике и живой силе среди джихадистов пока не поступало, как уточнил новостной портал Masar Press Net.

По данным портала Enadi News в рядах «Тахрир аш-Шам» зреет раскол. С начала 2019 года из их рядов дезертировали три полевых командира: Талха аль-Майсар, Абу аль-Абед Ашда и Абу аль-Якжан аль-Масри. Вчера поступило сообщение, что один из полевых командиров группировки, Абу Абд, выступил с резкой критикой верхушки альянса, обвинив лидеров группировки в том, что они погрязли в коррупции, таким образом проиграв «Сирийской свободной армии» из-за своего нецелевого использования ресурсов. Абд также призвал боевиков к восстанию.

Провинция Ракка

В поселке Аль-Джейдед неизвестный боевик застрелили председателя народного муниципалитета Фариса Мохаммада Аль-Хамада, как сообщает новостной портал Masar Press Net. На территории курдской оккупации это уже не первое покушение на глав местного самоуправления и курдской администрации, состоящей из ставленников «Демократических сил Сирии» (SDF). За последние месяцы на востоке от реки Евфрат произошло свыше десятка покушений на высокопоставленных членов SDF. Как подозревают «внутренние силы безопасности» «Асайиш», за нападениями стоят боевики «Исламского государства». Однако курдский произвол, новые налоги, насильные вербовки и рейды SDF привели к появлению среди жителей оккупированных районов нового радикального формирования, которое называет себя «Народное сопротивление Ракки». В июне они совершили несколько нападений на боевиков SDF и атаковали штаб-квартиру. 3 июня в сети появилась видеообращение организации к арабским племенам, сотрудничающими с курдскими боевиками, в котором группировка просит арабское население «держаться подальше от SDF» и «прийти в себя».

Провинция Хама

Согласно информации связанного с «умеренной оппозиции» медиаресурса Step News, подразделения сирийской армии, дислоцированные в приграничной зоне на юге Идлиба нанесли удар по местам скопления террористов в районе поселка Тремала. Данная информация пока нуждается в проверке, пока правительственные СМИ не выпустят подтверждение.

1 Организация запрещена на территории РФ.