Москва, 11 сентября. Западные медиакорпорации провели масштабную кампанию по вмешательству во внутренние дела РФ в ходе предвыборной кампании в Мосгордуму. Последствия такого вмешательства в виде незаконных митингов требуют законодательной реакции в вопросе отстаивания суверенитета государства.

До лета текущего года зарубежные медиагиганты грешили вмешательством в дела РФ, однако старались делать это скромно и незаметно. Однако в ходе предвыборной кампании западные медиа решили действовать решительно. В итоге, прошедшие митинги стали ярчайшим примером дезинформации населения.

Лидеры так называемой «оппозиции» активно сотрудничали с прозападными СМИ, такими как немецкое издание Deutsche Welle, телеканалы BBC и Euronews, спонсируемое Госдепом США «Радио Свобода» и аффилированный с Вашингтоном канал «Дождь». «Оппозиционеры» буквально позировали для того, чтобы продемонстрировать Западу яркую картинку о «кровавом режиме».

Западные СМИ в свою очередь не скупились на броские заголовки о «зверствах полиции», «мирных демонстрациях», забывая, что провокаторы устраивали беспорядки, разбивали машины, кидали дымовые шашки и всячески подвергали опасности жизнь москвичей. Кроме того, преступников и нарушителей порядка, посягающих на безопасность сограждан, активно поддерживали Google, Facebook и Twitter. Ресурсы активно использовались для пропаганды со стороны блогера Алексея Навального, американского дипломата Майкла Макфола и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Зампред комитета по международным делам, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа считает, что Россия обязана защитить себя от любых попыток вмешательства во внутренние дела страны. Компании, СМИ, интернет-гиганты, которые разрушают и подрывают благосостояние страны, должны понести ответственность, в том числе и уголовную.

Чепа отметил, что во многих странах законодательство относится к подобным нарушениям суверенитета гораздо жестче, чем в России. Поэтому важно принимать меры для защиты страны от внешнего вмешательства.

«Да, требуется соответствующая статья. Должна быть гарантирована безопасность либо действующим, либо вновь принятым законом. Мы должны железобетонно охранять свой суверенитет и свои права», – заявил парламентарий в комментарии «ПолитЭксперту».

Депутат добавил, что в настоящий момент необходимо внимательно изучить и найти пробелы в законодательстве, обеспечить корректную работу уже существующих норм, а затем вводить новые.

Ранее в Госдуме была создана комиссия, которая изучает факты вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Комиссия потребовала объяснений от корпораций, которые занимались пропагандой, однако в ответ получила лишь отписки. Тогда в дело вмешался Следственный комитет, он вызвал на допрос гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву по делу о беспорядках в Москве 27 июня.

С приближением выборов ситуация еще больше накалилась. В день тишины перед выборами Facebook и Google распространяли политическую рекламу в поддержку определенных кандидатов в Сети, что является прямым вмешательством во внутренние дела РФ и нарушением электорального процесса. В Google это объяснили тем, что якобы распространяли только «ответственную политрекламу», что подразумевается под этим термином в корпорации не объяснили. В Facebook и вовсе переложили ответственность на заказчиков рекламы.

Комиссия продолжает работу по выявлению вмешательства в дела РФ, однако результаты проверки будут опубликованы только после детального расследования. Тем не менее происходящее свидетельствует об очевидной необходимости ужесточить законы для воспрепятствования распространению фейков.