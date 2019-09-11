Беглов рассказал о планах увеличить турпоток в Петербург до 12 млн человек

Санкт-Петербург, 11 сентября. Петербург через несколько лет сможет принимать 12 млн туристов в год. Такой прогноз в среду озвучил избранный губернатор города Александр Беглов, выступая на деловом завтраке Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации.

По его словам, если в прошлом году город на Неве посетили 8,2 млн туристов, то уже в этом году в Петербурге побывают 9 млн туристов. А через несколько лет их число вырастет до 12 млн человек. Таким образом, приток иностранных гостей увеличится в 1,5 раза.

Повышать туристическую привлекательность города Смольный намерен за счет увеличения прямых авиарейсов из зарубежных стран и туристических электронных виз, которые вводятся с 1 октября. Эти меры существенно упростят возможность посетить Петербург. Смольный ожидает, что положительный эффект от электронных виз Северная столица почувствует уже этой осенью.

Не менее важным направлением является и внутренний туризм. Беглов предложил другим регионам России объединить усилия и создать туристические маршруты. В качестве примера он привел уже существующую программу «Серебряное ожерелье России», которая предлагает посетить древние русские поселения в Ленинградской, Архангельской, Мурманской и других областях.