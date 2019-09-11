Прокуратура Нидерландов объявила Цемаха подозреваемым по делу MH17

Амстердам, 11 сентября. Так называемый «свидетель» по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе Владимир Цемах объявлен подозреваемым. Об этом заявила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, ссылаясь на решение прокуратуры ее страны и международной следственной группы.

По мнению Пири, передача Цемаха России является болезненным шагом и для Нидерландов, и якобы для родственников погибших в авиакатастрофе. Как пишет Deutsche Welle, в Нидерландах считают, что Украина не выполняет свои обязательства перед международным сообществом.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17», — считает парламентарий.

Прокуратура Нидерландов приняла решение объявить «свидетеля» Цемаха подозреваемым по делу MH17. Ранее Амстердам просил Киев не включать Цемаха в списки на обмен с Россией. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок констатировал, что после этого Украина задержала процесс обмена задержанными, чтобы дать возможность голландским следователям допросить «свидетеля».

Стоит отметить, что Цемах на самом деле никак не связан с делом MH17: украинские спецслужбы похитили его, чтобы представить как «ценного свидетеля». Однако в момент трагедии Цемах не был прикомандирован, констатировала его супруга. По ее словам, на должность начальника ПВО города Снежное Цемаха назначили через несколько месяцев после трагедии — в октябре 2014 года.

Напомним, что малайзийский лайнер Boeing-777 разбился на территории Донбасса 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно. Киев обвиняет представителей ДНР и ЛНР, однако в армиях республик подчеркивают, что на тот момент не располагали таким мощным оружием.

Минобороны РФ ранее обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Они доказывают, что ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

В сентябре этого года малайзийский премьер Махатхир Мохамад заявил, что Куала-Лумпур сомневается в выводах международной следственной группы, которые не кажутся объективными. Следователи отказались предоставлять Малайзии доступ к уликам, а также не стали принимать во внимание доказательства, собранные Россией. При этом они активно сотрудничают с Украиной, хотя она является одним из главных подозреваемых в деле о крушении самолета.