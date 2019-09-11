Проверка МО РФ не выявила признаков насильственной смерти военнослужащего в Армении

Москва, 11 сентября. Проверка не выявила признаков насильственной смерти российского военнослужащего в Армении, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Командование российской военной базы ЮВО в Армении совместно с правоохранительными органами республики проводит проверку по факту смерти российского военнослужащего, который находился на контрактной службе.

«Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следственные органы Армении ранее сообщили, что в городе Гюмри было обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы. По данным Минобороны РФ, россиянин почувствовал недомогание, когда находился в квартире по месту проживания. Он попросил вызвать скорую. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину, они констатировали его смерть. В настоящий момент устанавливаются причины смерти военнослужащего РФ. СК Армении возбудил уголовное дело по факту смерти.