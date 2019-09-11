Винокур по пути в Кремль отреагировал на видео «компромата» от Королевой

Знаменитый советский и российский юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал видео «компромата» на звезд российского шоу-бизнеса, который опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram Наташа Королева. По словам Винокура, в карты на раздевание выиграл именно он.

Российская певица и актриса Наташа Королева выложила в своем Instagram видеозапись длительностью почти четыре минуты, на которой можно увидеть, как звезды эстрады на столе с политической картой мира играют в карты на раздевание. Правда, без некоторых предметов одежды сидит только Ирина Аллегрова, которую, кстати, узнать очень сложно. Видео было снято на борту самолета.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур признался корреспонденту Федерального агентства новостей, что очень спешит — в Кремль, тем не менее с удовольствием сказал несколько слов о той авиапоездке.

«Всех подробностей я не помню, — отметил он. — Я столько летаю… В неделю по несколько раз. Вот и сейчас только с самолета! Вообще, то, что Наташа делает, — это нормально. Она моя соседка».

Кто победил тогда в игре в карты на раздевание, Винокур сразу же дал понять.

«Ну, выигрываю всегда я, так что это даже не разговор, — без ложной скромности пояснил собеседник ФАН. — А летели мы тогда на гастроли куда-нибудь, наверное…»

На видео также есть Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анжелика Варум, Лев Лещенко и, естественно, Королева и Винокур. Те события происходили 23 года назад.

«Рубрика «Как молоды мы были!», — написала Королева в качестве комментария к этому видеоролику. — 1996 год. В долгих перелетах играем в азартные игры на деньги, а кто все проиграл, то на раздевание! И кто выиграл? Ну, конечно же, ОН...»

Кого именно имела в виду певица, мы уже знаем.

Говоря же о Кремле, отметим, что вечером 11 сентября там состоится концерт в честь великого певца, политического и общественного деятеля Иосифа Кобзона, которому в этот день исполнилось бы 82 года.

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