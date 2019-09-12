Сирия новости 12 сентября 07.00: Иран защитил от авиаударов базу в Дейр-эз-Зоре, саудовский джихадист застрелен в Идлибе

Сирия, 12 сентября. Иран защитил от ударов Израиля базу «Имам Али» близ Абу-Кемаля, курды устроили зачистку в Хасаке после нападения мстителя-одиночки, саудовский джихадист застрелен в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели рейды в поисках уклонистов и дезертиров в провинции Дамаск, нанесла удары по террористам на юге Идлиба, провели разминирование в провинции Даръа.

Иран: разместил ПВО для защиты своей базы на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряли одного из полевых командиров, убитого в городе Серакиб.

Курды: арестовали своих командиров, зарабатывавших на поставках нефти через Евфрат, арестовали более 20 человек в Хасаке после нападения мстителя-одиночки, атаковали турецкие силы в Ираке.

Провинция Дамаск

Правительственные силы и Воздушная разведка Сирии усилили проверки на КПП и провели дополнительные рейды в западной части провинции Дамаск. Как сообщают корреспонденты Step News, дополнительные меры безопасности в частности были введены в городе Ат-Таль. Как стало известно, целью стали дезертиры и уклонисты от обязательной службы в ВС Сирии — в частности те, кто сбежал, не желая сражаться с террористами в Идлибе. Рейды были проведены в таких городах, как Вади Барада, Кудсайя, Аль-Хама, Аль-Кисве, Закия и Аль-Мукбилия.

Провинция Алеппо

Официальный медиаисточник в Twitter (@Fatemiyoun1434) сообщает о гибели одного из командиров союзников Сирийской арабской армии Мустафы Сарзаде. Командир батальона «Аммар» в подразделениях афганского шиитского ополчения «Лива Фатемийюн» был убит джихадистом по имени Сайед Ибрагим в провинции Алеппо. Источник не приводит более подробных сведений о гибели командира ополченцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

В ответ на недавний авиаудар Израиля по базе в районе населенного пункта Абу-Кемаль Иран разместил в этом районе системы ПВО, утверждает издание Step News. Со ссылкой на собственные источники агентство утверждает, что установки ПВО вошли на территорию провинции Дейр эз-Зор из Ирака в сопровождении сил охранения. Часть установок ПВО была размещена в южной части Абу-Кемаля, где находится база сил ливанского шиитского движения «Хезболла», а остальные — по периметру военной базы «Имам Али», которую строят части КСИР. Корреспондент Step News не смог определить модель ПВО, однако предположительно это зенитные системы средней дальности российского производства.

Между тем базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали двух из своих полевых командиров, одного командира курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и члена «военного совета Дейр-эз-Зора» в городе Аль-Басира. Курдских командиров обвинили в коррупции — они наживались на поставках нелегально добытой нефти через Евфрат на территорию, контролируемую САА.

Провинция Идлиб

Высокопоставленный полевой командир коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» саудовского происхождения был застрелен на востоке провинции Идлиб. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, Абу Абдель-Мохсен аль-Джазрауи, одни из верховных полевых командиров боевиков, был застрелен вместе со своим телохранителем в городе Серакиб. Ни одна вооруженная группировка не взяла на себя ответственности за уничтожение террориста.

Между тем новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV) сообщает, что САА наносит интенсивные удары ракетной и ствольной артиллерией по позициям террористов в районе городов Кафр-Набаль, Хазарин и Хасс в южном Идлибе.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает, что инженерные подразделения САА разминировали 2,5 гектара территории в провинции Даръа. Разминирование производилось в районе городов Эль-Харра и Джасим, в общей сложности было обнаружено 34 СВУ и взрывоопасных предмета.

Провинция Хасака

Молодой сириец убил одного из членов отрядов курдского ополчения YPG в городе Хасака. Как сообщает агентство Elwehda, мужчина по имени Саид аль-Сулайби напал на патруль YPG в районе перекрестка Саббах в районе Хашам в Хасаке. Он застрелил одного из курдских патрульных и бежал. Как стало известно, поводом для нападения стала месть — молодой человек отомстил за гибель своей жены, которая полгода назад была застрелена боевиками проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Курды немедленно направили крупные силы в район проживания Аль-Сулайби, и арестовали более 20 человек — членов его семьи, однако так и не смогли найти нападавшего, который скрылся в неизвестном направлении.

Провинция Эс-Сувейда

Мужчина погиб, подорвавшись на мине в провинции Эс-Сувейда. Как сообщает новостной источник в Twitter (@MasarPressNet), молодой человек рыбачил в районе деревни Самид и наступил на оставленную неизвестными мину.

Ирак

Курдское агентство Hawar News сообщает об успешной операции курдских «Сил народной самообороны» против турецких войск на севере Ирака. Нападение произошло в районе Хакурк, где располагается «партизанская зона самообороны» Мидия», пишет источник. В ходе нападения курдские ополченцы убили одного турецкого военнослужащего и ранили еще одного.

Напомним, Турция продолжает вести военную операцию «Коготь» против курдских ополченцев на севере Ирака.