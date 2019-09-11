Главу Росавтодора пригласят на заседание Совета Госдумы

Москва, 11 сентября. Главу Росавтодора Андрея Костюка пригласят принять участие в заседании Совета Госдумы. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня впервые был новый формат Совета Государственной думы. Мы послушали руководителя Росстата (Павла Малкова. — Прим. ФАН). Надо сказать, что этот опыт был достаточно удачным», — отметил Жуков.

Было принято решение и в дальнейшем приглашать руководителей различных служб и ведомств, которые, как правило, не попадают на «правительственный час», заслушивать их доклады на Совете Государственной думы, уточнил парламентарий.

По его словам, в следующем заседании примет участие руководитель Росавтодора Андрей Костюк.