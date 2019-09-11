В ГД назвали двойными стандартами решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL

Берлин, 11 сентября. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что «Газпром» должен вдвое сократить объемы транспортировки газа по трубопроводу OPAL.

Ранее Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии, которое позволяло «Газпрому» на полную мощность использовать трубопровод OPAL, который является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток» по территории Германии.

«Поставки газа «Газпрома» на эксплуатируемом участке OPAL должны быть сокращены до половины его мощности», — заявил представитель агентства.

Он также добавил, что агентство проинформировало «Газпром» о необходимости выполнения данного вердикта.

В Госдуме решение суда ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL назвали политически мотивированным. По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павал Завального, решение европейского суда является проявлением политики двойных стандартов.

«Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает», — отметил Завальный.

Парламентарий также добавил, что дискриминационные меры в отношении «Газпрома» являются проявлением энергетической солидарности стран Евросоюза, которая противоречит требованиям и правилам Всемирной торговой организации. Завальный выразил уверенность, что российские и немецкие компании оспорят решение суда ЕС, после чего ограничения будут сняты.