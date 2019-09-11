Свадебное платье Собчак от израильского модельера показали в Сети

Москва, 11 сентября. Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова состоится 13 сентября, после пара обвенчается. В преддверии торжественного события в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено платье невесты.

Для церемонии бракосочетания Собчак по рекомендациям ее стилиста Елены Бессоновой выбрала наряд от известного израильского модельера Galia Lahav, который выпускается под брендом Gala. Стоимость платьев его дизайна начинается от 7,5 тыс. долларов.

На свадебной церемонии киноактриса появится в белоснежном платье в пол, расшитом цветами, с открытыми руками.

Однако, как сообщает Telegram-канал Mash, который и показал платье, платить за роскошный наряд известной телеведущей не придется — Bosco предоставит платье по бартеру. Из-за этого выбор был невелик: Собчак могла остановиться только на нарядах тех брендов, которые эксклюзивно представлены компанией.

Напомним, Собчак и Богомолов вступят в брак 13 сентября. Телеведущая объяснила, что они решили не просто зарегистрировать отношения, но и пройти обряд венчания, который она назвала очень красивой традицией. Собчак рассказала, что для обряда выбрала платье от Edem, декорированное кружевами.

В Сети уже появилось видеоприглашение на торжество и вишлист молодоженов. К примеру, под номерами 113–120 значатся халаты — мужские, женские и универсальные — стоимостью 14-35 тысяч рублей.

Отметим, что брак с Богомоловым станет для Собчак уже вторым. В середине марта телеведущая рассказала, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу. Позже она появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце.