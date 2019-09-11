Эксперт рассказал, как выгодно покупать авиабилеты

Москва, 11 сентября. Главный редактор ресурса frequentflyers.ru Илья Шатилин развеял гуляющие по Сети мифы и рассказал, как выгодно покупать авиабилеты.

По данным ВТО, в первой половине текущего года международный туристический поток увеличился на 4%. Этот показатель свидетельствует о замедлении роста.

На фоне этого для летающий самолетами россиян пришли плохие новости — стоимость авиабилетов в России растет. Об этом свидетельствуют данные департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ. Глава департамента Светлана Петрова констатировала, что цены подлись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне активно ищут способы выгодной покупки авиабилетов. Так, по некоторым данным, самая оптимальная цена за перелет устанавливается за 60 дней до отправки самолета. Однако, по словам Шатилина, это лишь один из мифов о бюджетных путешествиях.

«Все эти истории, что билеты нужно покупать ровно за 60 дней, ровно во вторник вечером, заходя со старого компьютера и из бедного района – это все сказки, которые печатают в Интернете, — заявил он в эфире радио Sputnik, — и этими советами лучше не пользоваться, потому что времена изменились».

Эксперт предупредил, что на Новый год билеты по низкой цене не найти.

«Покупать их заранее тоже нет смысла, потому что авиакомпании прекрасно понимают, что на пиковые даты спрос выше, соответственно, и цена может быть выше, — рассказал руководитель портала. — Если вас устраивает цена – вы покупаете билеты, если не устраивает цена – вы идете работать и работаете до тех пор, пока она вас не начнет устраивать».

Шатилин посоветовал в таком случае выбирать неочевидные направления или следить за акциями авиакомпаний. Он привел пример, как три тысячи пассажиров авиакомпании «Победа» в прошлый Новый год смогли бесплатно воспользоваться услугами авиакомпании.