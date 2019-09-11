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Якубович попал в инвалидное кресло после отдыха в Черногории

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Якубович попал в инвалидное кресло после отдыха в Черногории

Москва, 11 сентября. Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович попал в инвалидное кресло после того, как вернулся с отдыха в Черногории.

Поклонники телевизионного шоу заметили известного ведущего с женой в аэропорту Тивата. Как объяснил его помощник, Леонид Якубович отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и ударился коленом. Об этом пишет издание Super.

«Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб», — объяснил представитель телеведущего.

Напомним, Якубович признался, что не понимает, как программа «Поле чудес» продолжает выходить в эфир 29 лет. В интервью на радио Baltcom он заявил, что никогда не смотрел шоу по телевизору. По его словам, на съемках «Поля чудес» он старается, чтобы программа была комфортной участникам в студии и зрителю. Якубович подчеркнул, что получает удовольствие от участия в ней. Он заверил, что как только ему надоест, зрители смогут определить это по глазам.

Ранее в Сети появилось видео, на котором гости в студии популярнейшей передачи «Поле чудес» неподобающе ведут себя после игры. Они стаей набрасываются на барабан, где разложена привезенная участниками еда, а некоторые даже собирают ее в целлофановые пакеты.

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