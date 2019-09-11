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Руководители ВФТП и МТП благотворно отнеслись к предложению провести Форум в России

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ВФТП и МТП поддержали проведение Всемирного конгресса торговых палат в Москве

Москва, 11 сентября. Председатель Всемирной федерации торговых палат (ВФТП) Хамад Буамим и генеральный секретарь Международной торговой палаты (МТП) Джон Дентон поддержали заявку ТПП РФ на проведение в Москве в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты России, свою позицию они озвучили на расширенном заседании Генерального совета ВФТП, состоявшемся сегодня в Москве. 

Буамим и Дентон высоко оценили деятельность системы ТПП РФ по развитию предпринимательства в стране и поддержанию широких международных связей бизнеса.

ВФТП и МТП поддержали проведение Всемирного конгресса торговых палат в Москве

Согласно сообщению, они выразили уверенность, что вся система ТПП РФ, федеральная палата и Москва, являющаяся мировым лидером по созданным в городе условиям для международных мероприятий самого высокого ранга и масштаба, обеспечат высокий стандарт организации и проведения Всемирного конгресса. 

«Заявка ТПП РФ на проведение Всемирного конгресса торговых палат в 2023 году в Москве уже поддержана главой нашего государства, правительством, МИД», — приводит пресс-служба слова главы российской федеральной палаты Сергея Катырина.

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