ВФТП и МТП поддержали проведение Всемирного конгресса торговых палат в Москве

Москва, 11 сентября. Председатель Всемирной федерации торговых палат (ВФТП) Хамад Буамим и генеральный секретарь Международной торговой палаты (МТП) Джон Дентон поддержали заявку ТПП РФ на проведение в Москве в 2023 году Всемирного конгресса торговых палат.

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты России, свою позицию они озвучили на расширенном заседании Генерального совета ВФТП, состоявшемся сегодня в Москве.

Буамим и Дентон высоко оценили деятельность системы ТПП РФ по развитию предпринимательства в стране и поддержанию широких международных связей бизнеса.

Согласно сообщению, они выразили уверенность, что вся система ТПП РФ, федеральная палата и Москва, являющаяся мировым лидером по созданным в городе условиям для международных мероприятий самого высокого ранга и масштаба, обеспечат высокий стандарт организации и проведения Всемирного конгресса.