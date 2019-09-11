Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Петербурга

Москва, 11 сентября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Петербурга по итогам выборов, которые прошли 8 сентября, в единый день голосования.

«Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на состоявшихся выборах губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении пресс-службы патриарха.

Патриарх Кирилл отметил, что избрание Беглова на пост главы Северной столицы свидетельствует о доверии петербуржцев, которые одобряют предложенный Бегловым путь развития города. Священнослужитель подчеркнул, что горожане связывают с новоизбранным губернатором дальнейшие позитивные изменения в экономической, социальной и общественной сферах.

Кроме того, патриарх выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество властей Петербурга с епархией. Кирилл добавил, что взамодействие органов власти и церкви будет способствовать духовно-нравственному просвещению и сохранению богатейшего культурно-исторического наследия города.

«Желаю Вам душевной и телесной крепости, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в трудах на ответственном губернаторском посту», — заключил патриарх.

Напомним, что 8 ноября в Петербурге прошли губернаторские и муниципальные выборы. Явка составила чуть более 30%, при этом большинство избирателей отдали предпочтение Беглову, который набрал 64,43% голосов. На втором месте оказалась кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова (16,84%), а на третьем — кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов (16,03%).

Ранее политтехнолог Игорь Ермолаев отметил, что Петербург выиграет от избрания Беглова губернатором, поскольку его предвыборная программа предполагает активное социальное развитие. Это и строительство новых поликлиник, и открытие новых школ, и появление детсадов, напомнил эксперт.