Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 11 сентября.

В Госдуме отреагировали на данные о массовой гибели россиян на популярных турецких курортах. Онищенко назвал причины массовой гибели россиян в Турции.

Мощный взрыв у американского посольства в Афганистане прогремел в канун трагедии 11 сентября. Взрыв у посольства США в Афганистане прогремел в годовщину теракта 11 сентября.

США не будут автоматически защищать Европу, и ей надо прикладывать усилия для обеспечения собственной безопасности. Меркель заявила, что США больше не являются защитниками Европы.

Самая молодая миллиардерша, модель Кайли Дженнер приняла участие в съемках знаменитого журнала Playboy. Самая молодая миллиардерша в мире снялась для Playboy.

Республиканцы и демократы в сенате Соединенных Штатов выразили готовность восстановить военную помощь Украине. Украина не дождется никакой военной помощи от США.

ВВС Израиля осуществили воздушную атаку в Дейр-эз-Зоре в координации с силами коалиции США. Зреет раскол в рядах «Ан-Нусры». Сирия итоги за сутки на 11 сентября 06.00: Израиль спланировал атаку в Дейр-эз-Зоре с США, зреет раскол внутри «Нусры» (запрещена в РФ).

Захарова указала на фейк в заявлении уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Захарова напомнила о фейковых заявлениях Болтона о России.

Команда президента Украины Владимира Зеленского приостановила расторжение двусторонних соглашений с РФ. СМИ сообщили о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик призвал вернуться к вопросу о возврате Украине военной техники. В Госдуме призвали вернуться к вопросу о возврате Украине военной техники.

За ширмой «исламских террористов» прячутся истинные организаторы 11 сентября и последующих вторжений США в Афганистан и Ирак. Теракты 11 сентября устроило «глубинное государство» для госпереворота в США.