Дамаск, 12 сентября. Боевики группировки «Джейш Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая сирийская армия») атаковали военных Сирийской арабской армии (САА) в районе 55-километровой зоны вокруг базы США «Ат-Танф».

Незаконная вооруженная группировка проникла в регион, воспользовавшись визитом сотрудников Красного креста, которые оказывали помощь гражданским лицам, проживающим неподалеку.

Стоит отметить, что в данный момент в районе базы «Ат-Танф» находится порядка 300 боевиков «Джейш Магавир ат-Таура».

Напомним, что после того, как сирийская правительственная армия разгромила боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 США начали готовить новые силы для дестабилизации ситуации в сирийской республике. Именно эти «силы» в данный момент тренируются на военной базе «Ат-Танф».

Пока эти боевики находятся в районе «Ат-Танфа» на сирийскую армию и ее союзников продолжаются масштабные нападения, поскольку у террористов есть возможность свободно обходить блокпосты САА. Боевикам удобно находиться под крылом американским солдат, они чувствуют себя уверенно на этих территориях. Кроме того, у них есть возможность пополнять свои ряды за счет принудительного рекрутирования обитателей лагеря для беженцев «Эр-Рукбан». Исламисты намерены сохранить эти комфортные условия, которые достигаются, благодаря периодическим атакам. Они рассчитывают на то, что им удастся сдерживать правительственные силы у границ 55-километровой зоны оккупации и поддерживать тем самым незаконную власть Соединенных Штатов в регионе.

Россия со своей стороны неоднократно настаивала на том, чтобы армия США покинула зону «Ат-Танфа». Тем более, что американский лидер Дональд Трамп заявил о постепенном «выводе войск» из Сирии.

Кроме того, лагерь сирийских беженцев, располагающийся в стенах американской базы, находится на грани гуманитарной катастрофы. Без медицинской помощи в лагере активно распространяются опасные болезни, страдают от которых, как правило, самая уязвимая часть населения — старики и дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.