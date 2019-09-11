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Три спасателя МЧС ДНР пострадали при тушении пожара из-за обстрела ВСУ

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Три спасателя МЧС ДНР пострадали при тушении пожара из-за обстрела ВСУ

Личный состав МЧС Донецкой Народной Республики 11 сентября в очередной раз подвергся обстрелу со стороны Вооруженных формирований Украины при ликвидации пожара в частном жилом секторе. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе ведомства. 

«11 сентября 2019 года в 14.04 на пункт связи 6 пожарно-спасательной части Государственного пожарно-спасательного отряда г. Донецк поступило сообщение о том, что после обстрела со стороны ВФУ горит частный жилой дом по улице Мамина-Сибиряка поселка Трудовские Петровского района Донецка. После получения информации дежурный караул пожарно-спасательной части незамедлительно выехал к месту вызова в составе полного отделения», — рассказали в МЧС ДНР.

Три спасателя МЧС ДНР пострадали при тушении пожара из-за обстрела ВСУ

По словам собеседника ФАН, во время тушения пожара начался целенаправленный обстрел сотрудников МЧС со стороны позиций Вооруженных формирований Украины.

«Вследствие обстрела пострадало трое спасателей, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести», — констатировал источник.

Три спасателя МЧС ДНР пострадали при тушении пожара из-за обстрела ВСУ

Напомним, что с 20 на 21 июля 2019 года в Донбассе вступило в действие так называемое «летнее перемирие», исключающее любую военную активность противостоящих сторон. При этом украинская сторона регулярно нарушает условия перемирия, в том числе используя калибры, запрещенные минскими соглашениями.

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