Иностранное вмешательство может стать уголовным преступлением в России

Москва, 11 сентября. Российские власти могут внести поправки в Уголовный кодекс, добавив статью о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела страны. С таким предложением выступил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Если смотреть на опыт других стран, у них есть такие законы, и поэтому целесообразно принимать аналогичные законы у нас. С другой стороны, борьба со вмешательствами — дело непосредственно правоохранительных органов», — пояснил он iReactor.

Кроме того, Григорьев считает необходимым активнее информировать россиян о факте вмешательства, чтобы они знали, какая страна пытается повлиять на политическую повестку РФ. По словам члена ОП, российские дипломаты называют западные страны «партнерами», хотя по факту речь идет о противниках РФ. Они вмешиваются в политические и гражданские процессы российского государства, а также организуют специальные службы по противодействию Москве в военном и информационном плане.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев ранее заявлял, что действия американских компаний Facebook и Google можно расценивать как вмешательства в дела России. Речь идет про материалы, которые могут повлиять на мнение избирателя в период выборов.

Отметим, что активно об иностранном вмешательстве заговорили после того, как американское посольство в Москве в августе разместило в своем Twitter карту с маршрутом движения участников несанкционированного митинга, выполненную на русском языке. После этого в Совете Федерации была создана специальная комиссия по расследованию случаев иностранного вмешательства.

В преддверии выборов Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, Google, и YouTube о недопустимости распространения политической рекламы в день тишины и единый день голосования. Однако и это предупреждение было проигнорировано.