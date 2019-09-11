Google и Facebook ждет самое суровое наказание за вмешательство в российские выборы

Иностранное вмешательство во внутренние дела РФ, в том числе вмешательство в выборы, а также пособничество Западу в подобных действиях должно стать уголовно наказуемым деянием, предусматривающим наказание вплоть до тюремного заключения. Такое мнение высказывают политики и эксперты, давая соответствующие рекомендации комиссиям Совета Федерации и Госдумы по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Не дать посеять семена раздора

Внести соответствующий закон, предусматривающий в том числе «посадки», возможно, придется после серии антироссийских действий, направленных как против выборов в РФ, так и против российской власти, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Да, соответствующий закон может быть принят, к этому есть все основания, — сказал парламентарий. — Этот закон может касаться не только выборов, но и провоцирования людей на незаконные митинги, а также других противоправных действий».

Соответствующий закон должен касаться владельцев крупных иностранных интернет-площадок, считает собеседник ФАН.

«Нужно использовать как имеющиеся механизмы, так и, возможно, вводить в УК новые статьи, которые помогут предотвратить злонамеренное вмешательство в дела нашего государства, нашего общества со стороны тех, кто хотел бы, чтобы наша страна испытывала проблемы и трудности. Мерзавцы, мечтающие посеять в нашей земле семена раздора, вырастить дерево зла, должны быть наказаны и будут наказаны. Они должны знать — каждый раз, когда они нарушают российские законы, их найдут и покарают», — подчеркнул Виталий Милонов.

Ситуация вопиющая

Мнением по этому поводу поделилась также член комиссии Совфеда по иностранному вмешательству Любовь Бокова — соавтор закона о наказании за распространение фейков и неуважение к госсимволам.

Говоря об уголовном наказании для тех, кто по наущению из-за рубежа выводит людей на незаконные митинги, сенатор отметила, что в российском УК есть статья за подстрекательство, и здесь говорить о каких-то дополнительных мерах пока преждевременно. А вот ситуация с иностранным вмешательством в российские выборы заслуживает самого жесткого реагирования, отметила Бокова в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Злоупотребления, которые позволяют себе владельцы иностранных интернет-площадок, заслуживают самого сурового осуждения, и мы рассматриваем этот вопрос в нашей комиссии, чтобы сделать соответствующие выводы, — подчеркнула сенатор. — Считаю, что законодательство Российской Федерации должно быть обязательным для всех — независимо от того, физические это лица, или юридические, иностранные это площадки, или нет. Закон о выборах, как и другие российские законы, должны соблюдаться всеми без исключения».

Бокова отметила, что если в прошлом году во время единого дня голосования иностранные интернет-гиганты соблюдали хотя бы видимость приличий, то в ходе последних выборов они вели себя совершенно беспардонно.

«Ситуация (незаконные действия Google и Facebook. — Прим ФАН) в день тишины в этом году была просто вопиющей, и эти действия должны быть наказуемы. Мы разберем эту ситуацию в рамках комиссии с экспертами, а также с представителями исполнительной власти и примем решение», — отметила Любовь Бокова.

Поставить заслон иностранному вмешательству

По мнению экспертов, если в УК РФ будет предусмотрена соответствующая статья, за вмешательство в дела России, в том числе в российские выборы должны привлекаться к уголовной ответственности как физические лица (в том числе должностные, а также иностранные граждане), так и юридические лица, в том числе иностранные. Площадки, ответственные за вмешательство (СМИ и любые ресурсы, оказывающие поддержку тем, кто вмешивается во внутренние дела РФ, либо транслирующие их позицию), также должны нести ответственность.

Напомним, комиссия Госдумы, возглавляемая Василием Пискаревым, рассматривает факты иностранного вмешательства в организацию незаконных митингов в Москве в июле-августе под предлогом протестов против недопуска до выборов в Мосгордуму граждан, в подписных листах которых обнаружили недопустимое количество брака, в том числе фамилии умерших людей.

В связи с этим комиссия расследует действия некоторых зарубежных ресурсов, в частности Deutsche Welle, который демонстративно отказался от сотрудничества с Госдумой.

Кроме того, спикер ГД Вячеслав Володин поручил думской комиссии проверить на предмет пособничества иностранному вмешательству деятельность скандального блогера Алексея Навального и его пособницы Любови Соболь. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Навальный еще во время учебы в Йельском университете мог быть завербован американскими спецслужбами.

Что касается российских выборов, то совершенно беспардонным вмешательством отметились крупнейшие иностранные интернет-площадки — Google и Facebook, которые, по словам члена ОП РФ Александра Малькевича, буквально «подтерлись» предупреждением Роскомнадзора, а также работающие в России иностранные СМИ.