Вышинский рассказал о первых часах на свободе

Москва, 11 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, вернувшийся в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной, рассказал о первых часах на свободе и реакции украинцев на его освобождение.

Вышинский признался, что в тюрьме смотрел украинское телевидение, поэтому у него сложилось ощущение, что его все ненавидят. В украинских новостях его называли «госизменником» и «пропагандистом». Однако первые часы на свободе это предположение Вышинского развеяли.

«И мне казалось, что мне должны смотреть в спину таким ненавидящим взглядом. Я подхожу к подъезду, а мне улыбаются: «Рады, что вы вернулись. Расскажите». Я говорю: «Расскажу. Сейчас нет времени, а потом – с удовольствием», — рассказал Вышинский в интервью KP.RU.

Кроме того, журналист отметил, что во время заключения в тюрьме украинская сторона неоднократно предлагала ему признать вину и написать заявление на обмен.

«Было предложение: признай вину, быстренько тебя помилуем, завтра будешь дома. По-простому, что называется. Типа, дуралей, чего сидишь, чего время тянуть?» — добавил журналист.

Вышинский объяснил, что в том случае, если бы он признал вину, президент Украины мог бы его помиловать. Состоялся бы суд, журналисту бы вынесли приговор, а потом отпустили. Однако Вышинский отказался признавать вину по сфальсифицированному делу о «госизмене».

В мае прошлого года главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали по подозрению в государственной измене и поддержке республик Донбасса. Журналист провел в тюрьме более 400 дней, его обвиняли по сфабрикованному делу о «госизмене». 7 сентября состоялся обмен между Россией и Украиной по схеме «35 на 35». Среди тех, кто был освобожден на Украине и вернулся в Россию, был Кирилл Вышинский.