Роман Сущенко рассказал, как пытался вывезти из России секреты под видом семейных фото

Главным ньюсмейкером сегодняшнего дня в Киеве стал Роман Сущенко — полковник, кадровый сотрудник военной разведки Украины, работавший в России под журналистским прикрытием и вернувшийся в страну в результате обмена заключенными между РФ и Украиной 7 сентября. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает со встречи с ним в Киеве.

Встреча с военным разведчиком Украины началась с небольшой церемонии — несколько десятков камер фиксировали момент, как Сущенко собственноручно снимал плакат «Волю Сущенку», висевший три последних года в центре Киева, на здании информационного агентства «Укринформ», трудовой книжкой которого он пользовался. При этом журналист был весьма немногословен — просто сказал, что до последнего момента не ожидал, что его освободят из тюрьмы, и поблагодарил присутствующих за поддержку. После чего украинские СМИ толпой бросились в конференц-зал, занимать места. Из-за ажиотажа вокруг Сущенко мест действительно хватило не всем — многим пришлось всю конференцию стоять у стенки.

Сам разведчик оказался человеком скромным. По ходу встречи он часто запинался, судорожно поправлял очки и просил коллег повторить вопрос, мол, после пребывания в тюрьме и в колонии в РФ память стала его подводить.

Первым делом Сущенко рассказал свою версию о сути выдвинутых против него обвинений и о том, как он вообще попал в российскую тюрьму. По словам журналиста, в 2016 году он поехал в Россию, чтобы помочь своим родственникам, семье родного брата. После того, как семейные дела были улажены, он встретился со старым знакомым — сотрудником Росгвардии, который сам попросил его о встрече. Приятель к тому же был его кумом, то есть крестил его ребенка.

«Эта история напоминает библейскую, она о предательстве, с Каином и Авелем. На встречах с ним я ни о чем не догадывался, но, как выяснилось, это была коварная и изящная провокация спецслужб РФ. Мой кум под видом семейных фото передал мне диск, на котором потом, в ходе следствия, обнаружили некие секретные данные об обучении российских военных. Я не знаю, откуда эти данные», — сообщил Сущенко.

В действительности, как доказало следствие, он работал на украинскую разведку под журналистским прикрытием. В сентябре 2016 года разведчик прилетел из Парижа в отпуск в Москву, чтобы навестить брата. Однако одновременно с этим собирал информацию о структуре созданной незадолго до этого Нацгвардии. Кроме того, Сущенко интересовался у бывших военных, может ли армия ДНР начать новое наступление на Мариуполь.

На пресс-конференции в Киеве сотрудник украинской разведки рассказал, что в ходе следствия его якобы дважды пытались завербовать работники ФСБ. Адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщил, что теперь его подопечный при всем желании не может вернуться в Россию — ему закрыт въезд на 20 лет по соображениям национальной безопасности РФ.

Сам Сущенко сообщил, что собирается продолжить карьеру журналиста, он уже вновь принят в штат «Укринформа». По его словам, вчера он встречался с экс-президентом Украины Петром Порошенко, а в ближайшие дни должен встретиться с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

Кроме того, Сущенко рассказал, что старался следить за событиями на Украине и в мире. В тюрьме он слушал «Радио Маяк» и «Бизнес ФМ», выписывал «Коммерсант». При этом он сообщил, что практически не имел контактов с российской прессой — только с представителями ОНК, которые передавали информацию о его тюремной жизни в СМИ.

К концу встречи украинские журналисты завалили Сущенко странными вопросами — о том, какие картины он рисовал, будучи в камере, или о том, не родился ли в его голове за это время гениальный шпионский роман. В ответ на это разведчик, заметно уставший от внимания СМИ, просто сообщил, что он «не настолько многогранная личность» и что хочет, наконец, побыть с семьей, а также продолжит работать наравне с коллегами «там, куда пошлет редакция».