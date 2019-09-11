Звезда «Улицы разбитых фонарей» попал в страшную аварию под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 сентября. Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в страшную аварию под Петербургом. Об этом сообщила на его странице в соцсети «ВКонтакте» знакомая семьи артиста Есения Невская.

По словам Невской, актер вез свою 70-летнюю мать в гости к родственникам. В этот момент на трассе под Петербургом на огромной скорости в их автомобиль влетела «Волга».

Женщину и ее сына с места серьезной аварии доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. У матери актера диагностированы переломы тазовых костей и шейки бедра. Есть риск, что она больше не сможет ходить.

Здоровью Горонока также нанесен серьезный урон.

«У Марка очень серьезная травма головы, переломы плечевой и лучевой кости, множественные ушибы и ссадины, — рассказала знакомая семьи. — Первые двое суток он находился в состояние шока. Позавчера ему была проведена сложная операция, так как правую руку собирали, буквально, по частям».

Дома у артиста остались неработающая супруга и трехлетняя дочка. По словам Невской, у семьи нет денег оплачивать лечение Горонока. У артиста долгий период не было съемок. Предложения вернуться в профессию стали поступать только в последнее время.

Актер Горонюк появлялся в фильмах «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна». Кроме того, артист сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный».