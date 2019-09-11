Антироссийским Facebook и Google грозят многомиллионные штрафы за вмешательство в выборы

Москва, 11 сентября. Американским интернет-корпорациям Facebook и Google грозят штрафы до 18 миллионов рублей в случае несоблюдения ими российского законодательства. Об этом в ходе круглого стола «Проблемы и последствия распространения фейковой информации в ходе единого дня голосования» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметил Малькевич, накануне Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий для иностранных компаний штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных российских интернет-пользователей на территории РФ.

«В случае рецидива правонарушения максимальный штраф для граждан составит 100 тысяч рублей, должностных лиц — 1 миллион рублей, а юридических лиц — 18 миллионов рублей», — привел цифры общественник.

По его словам, в ближайшее время Общественная палата направит в Google и Facebook претензии и пригласит их к диалогу.

Крайне важно в сложившейся обстановке принять и закон об информационных посредниках, то есть о соцсетях, отметил Малькевич.

«Социальные сети должны отвечать за то, что они публикуют, особенно в политической сфере, способной вызвать те или иные потрясения. Отмечу, в Германии предусматривается штраф до 50 миллионов евро против соцсети, если та не удалит пост, «способный поколебать демократические устои государства». Таким образом, на Западе идет борьба, мы тоже не должны сидеть сложа руки», — резюмировал он.

Ранее первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов предложил создать в России корпус профессиональных наблюдателей за выборами.