Санкт-Петербург, 11 сентября. Выборы губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября прошли легитимно, конкурентно и в правовом поле, подтвердил председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Северной столицы Станислав Еремеев.

В единый день голосования в городе на Неве работали около четырех тысяч наблюдателей от Общественной палаты — люди разных профессий и возрастов, которые ответственно и безвозмездно присутствовали на участках с утра до позднего вечера. По словам Еремеева, каждый прошел специальный инструктаж, ни один не усмотрел на выборах каких-либо нарушений.

Однако другие наблюдатели нередко демонстрировали непрофессионализм, указал председатель комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов. Он объяснил, что большинство из них представляли интересы отдельных партий или кандидатов, в связи с чем возникали запутанные ситуации.

Еремеев уточнил, что наблюдатели от определенных партий мешали избирательному процессу. Например, некоторые спрашивали паспорта у военнослужащих, что недопустимо, пишут «Невские новости».

В целом выборы проходили в Северной столице на 1944 участках, в том числе на 46 временных. Для удобства садоводов организовали голосование на экстерриториальных участках в Ленинградской и Псковской областях. По словам Шамахова, эта практика зарекомендовала себя, ее следует продолжать.

В среду Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия (ГИК) огласила решение об утверждении итогов губернаторских выборов, состоявшихся в Северной столице в единый день голосования 8 сентября. Уверенную победу в первом туре одержал действующий градоначальник Александр Беглов, набравший 64,43% голосов. Он шел на выборы как самовыдвиженец.

На втором месте представитель партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова с 16,84% голосов, на третьем — Михаил Амосов от «Гражданской платформы», его результат — 16,03%.

«Цифры, которые мы получили, говорят, что штабу Беглову удалось привести свой электорат, они со своей задачей справились», — прокомментировал итоги Еремеев.

Отметим, что выборы губернатора Петербурга в целом прошли без существенных нарушений, чего нельзя сказать о муниципальных — большинство нарушений здесь связаны с «оппозицией». Наиболее активно помешать проведению единого дня голосования в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.