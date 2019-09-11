Экс-депутат Рады рассказал, как Россия может оставить Украину и Европу без газа

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, ссылаясь на источник в «Нафтогазе», сообщил о неизбежности коллапса в газовом хозяйстве Украины и рассказал о его катастрофических последствиях для всей энергосистемы страны.

По словам депутата V и VI созывов украинского парламента, сотрудники украинской газовой отрасли пребывают «в шоке от того, что может произойти этой зимой».

«Газ весь — российский! Народ Украины просто обманывают. Реверса никакого нет. Он существует только на бумаге. У нас в центральном офисе просто бардак. Это какой-то конвейер для отмывания денег. В оборудование, ремонтно-технические работы деньги не вкладываются. В некоторых направлениях уже даже запчастей и комплектующих нет. Пять лет тому назад еще что-то вкладывалось, развивалось, расширялось. А сегодня, если что-то и вкладывается, то самый минимум. Такое ощущение, будто наши руководители живут одним днем. У них принцип — «После нас — хоть трава не расти!» — цитирует Алексей Журавко сотрудника НАК «Нафтогаз Украины», имя которого он не называет из соображений безопасности.

По словам источника Журавко, в газовой отрасли Украины все понимают, что без транзита российского газа в Европу через украинскую территорию Украине «придет конец».

«А мы входим в зиму. У нас на сегодняшний день и так газа не хватает. И то, что в украинских СМИ пишут, что закачали 17 млрд кубометров газа, то я тебе хочу сказать, что мы еле-еле выходим на закачку 13,8 млрд кубометров. Знаешь, на что надеется наше руководство в лице главы НАК «Нафтогаза»? На теплую зиму и на то, что европейские партнеры «нагнут» Россию, выкрутят ей руки, и транзит будет продолжаться и дальше через Украину. Если, не дай бог, Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть какое-то количество газа начнем просить у Европы, она нам его не даст, потому что ей самой газа катастрофически не будет хватать», — приводит слова своего собеседника украинский политик.

По его словам, этой зимой на Украине без газа могут остаться 16 городов, не считая поселков. Меньше всего пострадает Западная Украина в силу своей близости к газохранилищам, а больше всего не повезет Херсону, Одессе, Николаеву, Мариуполю, Мелитополю, Запорожью, Харькову. Менее уязвимы Черкассы, Умань, частично — Киевская область.

«Уже составлены списки населенных пунктов, которые будут отключаться от обеспечения газом. Наши специалисты, почти каждый день пишут докладные об этом на имя председателя НАК «Нафтогаза», — утверждает источник Журавко.

По словам сотрудника «Нафтогаза», скоро в Киев приедут заокеанские кризисные менеджеры, которые дадут украинским газовщикам мастер-класс по энергонезависимости. При этом эти советы не будут бесплатными, они стоят много денег, которые будут выделяться из украинской казны.