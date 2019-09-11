Экс-депутат Рады рассказал, как Россия может оставить Украину и Европу без газа

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, ссылаясь на источник в «Нафтогазе», сообщил о неизбежности коллапса в газовом хозяйстве Украины и рассказал о его катастрофических последствиях для всей энергосистемы страны.
По словам депутата V и VI созывов украинского парламента, сотрудники украинской газовой отрасли пребывают «в шоке от того, что может произойти этой зимой».
«Газ весь — российский! Народ Украины просто обманывают. Реверса никакого нет. Он существует только на бумаге. У нас в центральном офисе просто бардак. Это какой-то конвейер для отмывания денег. В оборудование, ремонтно-технические работы деньги не вкладываются. В некоторых направлениях уже даже запчастей и комплектующих нет.
Пять лет тому назад еще что-то вкладывалось, развивалось, расширялось. А сегодня, если что-то и вкладывается, то самый минимум. Такое ощущение, будто наши руководители живут одним днем. У них принцип — «После нас — хоть трава не расти!» — цитирует Алексей Журавко сотрудника НАК «Нафтогаз Украины», имя которого он не называет из соображений безопасности.
По словам источника Журавко, в газовой отрасли Украины все понимают, что без транзита российского газа в Европу через украинскую территорию Украине «придет конец».
«А мы входим в зиму. У нас на сегодняшний день и так газа не хватает. И то, что в украинских СМИ пишут, что закачали 17 млрд кубометров газа, то я тебе хочу сказать, что мы еле-еле выходим на закачку 13,8 млрд кубометров.
Знаешь, на что надеется наше руководство в лице главы НАК «Нафтогаза»? На теплую зиму и на то, что европейские партнеры «нагнут» Россию, выкрутят ей руки, и транзит будет продолжаться и дальше через Украину. Если, не дай бог, Россия все-таки откажется от транзита газа, и мы хоть какое-то количество газа начнем просить у Европы, она нам его не даст, потому что ей самой газа катастрофически не будет хватать», — приводит слова своего собеседника украинский политик.
По его словам, этой зимой на Украине без газа могут остаться 16 городов, не считая поселков. Меньше всего пострадает Западная Украина в силу своей близости к газохранилищам, а больше всего не повезет Херсону, Одессе, Николаеву, Мариуполю, Мелитополю, Запорожью, Харькову. Менее уязвимы Черкассы, Умань, частично — Киевская область.
«Уже составлены списки населенных пунктов, которые будут отключаться от обеспечения газом. Наши специалисты, почти каждый день пишут докладные об этом на имя председателя НАК «Нафтогаза», — утверждает источник Журавко.
По словам сотрудника «Нафтогаза», скоро в Киев приедут заокеанские кризисные менеджеры, которые дадут украинским газовщикам мастер-класс по энергонезависимости. При этом эти советы не будут бесплатными, они стоят много денег, которые будут выделяться из украинской казны.
«Я пообщался и с бывшим сотрудником «Нафтогаза», он мне все эти опасения, озвученные выше, подтвердил, но высказался еще жестче. Он напомнил историю с Алчевском, когда всей Украиной бросились спасать город от замерзания и размораживания отопительных систем. Но если подобное повторится в разных украинских городах, спасать их будет уже некому.
Масштаб бедствий возможен колоссальный! Это практически вероятность утраты всей энергосистемы! Фидера, подстанции, провода не будут выдерживать перенагрузок. На атомных станциях будут срабатывать блокировки, за чем последуют веерные отключения электроэнергии. Угля на ТЭЦах уже сегодня не хватает! Все пойдет по цепной реакции. Одно будет вышибать другое. Последствия будут просто катастрофические», — рассказал Журавко на своей странице в Facebook, добавив, что ни капли не драматизирует, а предупреждает.