МВД Эстонии хочет отменить безвиз для Киева из-за «русских с востока Украины»

Таллин, 11 сентября. Власти Эстонии обеспокоены наплывом украинских гастарбайтеров и ищут способ отменить безвизовый режим с Киевом. Об этом в среду заявил министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Глава МВД отметил, что страна должна сама регулировать потоки трудовых мигрантов, определять, сколько гастарбайтеров могут посещать республику, на каких условиях и на какой срок.

При этом министр по какой-то причине возложил ответственность за нескончаемый поток украинских мигрантов на русских с востока Украины и «гомо-советикусов».

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, оно продолжает усиливаться», — отметил Хельме.

Отметим, что глава МВД Эстонии уже не в первый раз выступает против трудовых мигрантов, которые «отбирают работу» у эстонцев и приводят к снижению зарплат.

Безвизовый режим был одним из главных требований активистов Евромайдана. Киев в итоге добился отмены виз со странами ЕС, однако это создало проблему неконтролируемой трудовой миграции. Украинцы миллионами уезжают на заработки в Европу вместо того, чтобы работать в родной стране.

Теперь же ЕС может и вовсе приостановить безвизовый режим с Украиной из-за новой инициативы президента страны Владимира Зеленского. Речь идет о законопроекте, который позволит главе государства самому назначать и увольнять руководителей ГБР и НАБУ, а главным условием сохранения безвиза является независимость украинских органов власти.