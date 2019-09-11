Министр образования Эстонии выступила против закрытия русских школ

Таллин, 11 сентября. Глава министерства образования и науки Эстонии Майлис Репс заявила, что закрытие русских школ не сделает эстонский язык более распространенным.

Ранее депутаты парламента Эстонии большинством голосов отвергли инициативу «Партии реформ», которая предполагала о перевод всех детских садов и школ на эстонский язык обучения.

Репс подчеркнула, что ликвидация русскоязычного образования в Эстонии не сможет повысить уровень владения эстонским языком среди детей и молодежи.

«Закрытие русских школ — это не решение. Если у нас нет нужных учителей, нет готовности к переходу, и вдруг появляется какое-то политическое решение, приправленное гневом, то боюсь, что это не даст требуемого результата», — пояснила Репс.

Министр отметила, что отклоненный парламентом закон предусматривал переход на эстоноязычное образование с 1 сентября 2020 года. По ее словам, реализация подобных задач в столь короткие сроки является нереальной

«Русскоязычная школа со своими учителями и в нынешней ситуации просто начнет, как бы говорить на эстонском языке, это не будет тем решением, которого хочет наше общество», — добавила Репс.

По словам министра, идея о переходе на единую эстоноязычную систему образования не предлагает закрытие всех русских школ в Эстонии. Репс выразила уверенность, что в Таллине останутся русскоязычные школы, в которых будет осуществляться интенсивное обучение эстонскому языку, а остальные образовательные учреждения будут многоязычными.