Погода в Москве побила температурный рекорд 1972 года

Москва, 11 сентября. Теплая погода в Москве в среду побила рекорд 47-летней давности, его зарегистрировала метеостанция ВДНХ. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«У нас есть одна станция, сейчас она базовая, ВДНХ, на ней действительно в 1972 году был зафиксирован рекорд — 25,6 градуса тепла», — рассказал он.

Вильфанд добавил, что в полдень среды метеостанция показала 26,3 градуса тепла, пишет «РИАМО». Таким образом, рекорд был побит, однако не стал «абсолютным», поскольку самый высокий показатель температуры воздуха 11 сентября за 140 лет работы станции — 27,8 градусов тепла. Метеостанцию, напомнил руководитель Гидрометцентра, установили в Москве в 1879 году.

Ранее Вильфанд предупредил, что теплая и солнечная погода в столице и Московской области сменится похолоданием и осадками. В регион, по его словам, придет настоящая осень. Уже в воскресенье температура понизится сразу примерно на десять градусов, уточнил синоптик.

Отметим, что прошедшее лето тоже поставило несколько температурных рекордов. Высокие отметки на столбиках термометров фиксировали как в России, так и за рубежом. К примеру, самая высокая температура, которая когда-либо устанавливалась в Париже, была замечена 25 июля — жители города страдали от 41 градуса по Цельсию. Специалисты отметили, что в последний раз такая жара была в столице Франции 28 июля 1947 года.