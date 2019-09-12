В Госдуме назвали «полным маразмом» замечания Латвии о российских военных учениях

Госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс в своем выступлении призвал Россию к большей открытости в проведении военных учений. Первый зампред комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин считает это заявление признаком «преступной некомпетентности».

Гарисонс заявил, что хочет от России большей открытости в проведении военных учений. Военный чиновник выступил с соответствующим заявлением в ходе конференции в Гудзоновском институте в США.

«Думаю, что после многих событий 2014 года есть разные варианты снижения напряженности. Например, Россия должна быть более открытой в плане военных учений. Латвия и Россия поддерживают контакты, в том числе по линии министерств иностранных дел. Никакие каналы не закрывались», — подчеркнул он.

Госсекретарь также сообщил, что в Прибалтике не планируется развертывание дополнительной инфраструктуры сил НАТО. Он заявил, что подразделения Североатлантического альянса и так уже размещены в регионе.

Выступление Гарсионса обнаруживает серьезную некомпетентность в самой постановке вопроса, считает Александр Шерин. По его мнению, предложенная «открытость» в военных учениях была бы «полным маразмом» со стороны нашей страны.

«Это преступная некомпетентность. В соответствии с международными договорами РФ уведомляет о тех или иных учениях, которые производятся на территории нашей страны. Это сделано для того, чтобы государства не посчитали это подготовкой к войне. То же самое делают наши партнеры, а именно уведомляют нас. Мы также уведомляем их об учениях, которые проводятся. Поэтому непонятно, какой еще открытости требует Латвия? Может, включать представителей разных государств в состав наших вооруженных сил? Но это полный маразм», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает парламентарий, Россия всегда приглашает американских представителей, если есть какие-либо спорные моменты по использованию ракет. Однако они не приезжают, подчеркивает депутат.

«Так, 9 мая, в День Победы, приезжайте и смотрите, какие новые виды вооружения появились у России. Мы обо всем всех уведомляем. Но допускать на наши заводы, где какие-то секретные разработки производятся, это предательство интересов государства, и на него никто не пойдет. Может, личные данные офицеров передать? Но это тоже полный бред. Все, что требуется от России по уведомлению о проведении соответствующих мероприятий, производится. Большей открытости быть не может», — с негодованием сказал собеседник ФАН.

РФ будет общаться на равных с такими странами, как Китай, США, Индия, Великобритания, Германия, т. е. со странами, где численность населения составляет несколько десятков миллионов человек, рассказывает парламентарий.

«Это страны, которые имеют боеспособную армию и технологичные виды вооружения. Но Латвии с помощью упоминания РФ занять нишу среди этих стран не удастся. Ни территория, ни экономика и ни численность населения не позволяют министерству обороны Латвии делать какие-либо замечания и предложения в адрес РФ», — заключил Шерин.

Напомним, военная техника и военнослужащие США размещены в Латвии с 2014 года в рамках операции Atlantic Resorve, предусматривающей «усиление восточного фланга НАТО». По словам Гарисонса, штаб многонациональной дивизии Североатлантического альянса «Север» достигнет оперативной готовности в начале следующего года.

Ранее в Латвии несколько дней полыхал скандал, охвативший национальные СМИ республики, соцсети, политиков и спецслужбы. В его основе — обвинения в адрес России, которая якобы нагнетает напряженность, используя новую форму «гибридной войны».