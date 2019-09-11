«Партия Роста» сообщила о полной удовлетворенности итогами выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 сентября. Руководитель фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева подвела итоги прошедших муниципальных выборов на пресс-конференции в среду. Дмитриева сообщила, что в партии удовлетворены итогами выборов.

Руководитель фракции «Партия Роста» в петербургском Заксе подвела итоги прошедшей избирательной кампании. Участниками пресс-конференции стали: член фракции Сергей Трохманенко, председатель регионального отделения Павел Швец, член горизбиркома Алексей Березин, а также депутат МО «Город Сестрорецк» Ольга Яковлева.

Дмитриева сообщила, что представители «Партии Роста» победили в двух муниципалитетах. Фракция получила 45 депутатских мандатов. Успех фракции на выборах обеспечила скрупулезная работа в ходе предвыборной кампании. Другие же оппозиционеры, не потрудившиеся достойно провести предвыборную кампанию, пытаются оправдать свои неудачи. В том числе некоторые решили компенсировать провал в ходе предвыборной кампании вбросами о «фальсификациях».

Александру Шуршеву, являющемуся главой петербургского штаба опального блогера Алексея Навального, почудилось, что в полиции была якобы произведена подмена бюллетеней с голосами избирателей. Так Шуршев пытался оправдать свое поражение на выборах. Кроме того, попытку организовать «выборную карусель» предприняли Красимир Врански, Ольга Гусева, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский, наблюдатели рассказали о нарушениях со стороны оппозиции на участках №2249, №2251, №240 и №241.