Боец ЛНР погиб при обстреле ВСУ поселка в Донбассе

Луганск, 11 сентября. Боец Народной милиции Луганской Народной Республики погиб при обстреле украинскими силовиками поселка городского типа Фрунзе. Об этом рассказал глава пресс-службы управления оборонного ведомства Яков Осадчий.

По его словам, трагедия произошла в среду. В 14.45 по местному времени (совпадает с московским) боевики 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины повторно обстреляли из минометов и станкового противотанкового гранатомета позиции Народной милиции ЛНР в районе Фрунзе.

«Получил множественные ранения, несовместимые с жизнью, один защитник Луганской Народной Республики», — указал Осадчий.

Информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях уточняется. ЛНР призвала международных наблюдателей миссии ОБСЕ оказать давление на ВСУ для того, чтобы не произошел срыв достигнутого между сторонами перемирия.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на Юго-Востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Данные из докладов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине демонстрируют, что за период с 31 июля по 18 августа 2019 года киевские силовики нарушили режим прекращения огня свыше 1,3 тысячи раз.