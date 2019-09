Apple тестирует гарнитуру виртуальной реальности

Вашингтон, 11 сентября. Американская корпорация Apple занимается разработкой AR-гарнитуры и уже проводит тестирование.

Еще до официального выпуска iOS 13 анализ кода бета-версии показал, что Apple создала устройство виртуальной реальности. Разработчик Стив Троутон-Смит отметил, что в сборке присутствует файл readme, в котором говорится об устройстве под названием Garta. Предположительно, это и есть те самые очки виртуальной реальности.

StarBoard frameworks on iOS 13 now. StarBoard is Apple’s system shell for stereo augmented reality apps (headset). Guess secrecy is out? pic.twitter.com/XTnlqQgpHh