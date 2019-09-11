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Apple тестирует гарнитуру виртуальной реальности

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Apple тестирует гарнитуру виртуальной реальности

Вашингтон, 11 сентября. Американская корпорация Apple занимается разработкой AR-гарнитуры и уже проводит тестирование.

Еще до официального выпуска iOS 13 анализ кода бета-версии показал, что Apple создала устройство виртуальной реальности. Разработчик Стив Троутон-Смит отметил, что в сборке присутствует файл readme, в котором говорится об устройстве под названием Garta. Предположительно, это и есть те самые очки виртуальной реальности.

По словам разработчика, для запуска приложений будет использоваться оболочка StarBoard. В тексте сообщается, что гарнитура уже тестируется. Кроме того, содержится инструкция, как запустить AR-приложения в стереорежиме на iPhone.

Предположительно, гарнитура будет корректировать работу в зависимости от межзрачкового расстояния. Также в iOS 13 содержатся данные о разработке игрового контроллера для дополненной реальности. Ожидается, что Apple покажет новинку в 2020 году, однако компания старается максимально скрыть работу над проектом: либо Apple хочет произвести фурор, либо работы идут не так хорошо, как планировалось.

Накануне Apple представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11. Новый гаджет поступит в продажу 20 сентября. Дизайнер студии Aidem Алексей Титяев призвал фанатов «яблочной продукции» внимательно изучить новинку перед покупкой и сделать вывод, нужно ли ему то же самое, но с завышенным ценником.

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