«Доктрина шока» — Украина идет по пути Чили — стратегия разрушений на все времена. Николай Стариков. ФАН-ТВ

В России завершились выборы, результаты в целом понятны. Как вы можете оценить сам процесс?

О выборах в Санкт-Петербурге и стране.

Я могу оценить процесс в двух ипостасях. Во-первых, как наблюдатель на выборной кампании в рамках всей России, а с другой стороны — как один из организаторов предвыборной платформы «Голос Санкт-Петербурга». Мои коллеги участвовали в выборах муниципалитета нашего города, и вот с двух сторон эти выборы я оценил следующим образом.

Мне кажется, как это ни странно прозвучит, что на этих выборах граждане России не голосовали за какую-либо идеологию. Но у нас же, слава богу, нет каких-то региональных идеологий, что в итоге ведет к сепаратизму. Это значит, что какие-то личные симпатии к конкретному политику конкретного региона, который выступает под конкретным политическим флагом, приносят либо отрицательные, либо положительные результаты.

Что касается петербургских выборов, мне хотелось бы отметить, что эти выборы были очень конкурентны. Я имею в виду выборы муниципальные. Они прошли в обстановке большого количества кандидатов, многие из которых были самовыдвиженцами. Что любопытно, Дмитрий Анатольевич Медведев, приехав в Санкт-Петербург, заявил, что партии «Единая Россия» необходимо отказаться от принципа, когда самовыдвиженцы немножко стесняются своей партийной принадлежности и идут на выборы как беспартийные. Я думаю, что это правильное решение, потому что хотелось бы, чтобы, когда человек приходит на выборы, он понимал, какую политическую силу какие кандидаты представляют.

Что касается выборов губернатора Санкт-Петербурга, здесь, скажу честно, победитель был примерно ясен. Амосов, по сути, был основным оппонентом Беглова, у меня с ним, как говорится, личная история. Самые первые выборы, в которых я принимал участие, выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, это, по-моему, 2003 год. Главным соперником был как раз господин Амосов, тогда действующий либерал-«яблочник», поэтому у меня отношение к нему своеобразное.

ЦИК заявил о явном вмешательстве Запада в избирательный процесс (на различных интернет-площадках и в соцсетях даже в день тишины велась агитация). Это назвали «обкаткой технологий»: прозвучало мнение о том, что Запад готовится к нашим выборам в 2021 и 2024 годах. Кто и что может предпринять?

Что касается иностранного вмешательства в выборы, здесь хотелось бы остановиться поподробнее. Во-первых, что под этим имелось в виду? Мы помним, что наши американские партнеры выдумали истории, что всякие мифические русские хакеры путем размещения какой-то информации в Интернете повлияли на выбор миллионов и миллионов американцев. Что, конечно, полная чушь.

Теперь, что имеет в виду российская сторона, когда говорит об иностранном вмешательстве в российские выборы? Вещи куда более конкретные. Есть масштабные площадки — социальные сети, большая часть которых, к сожалению, принадлежит нашим геополитическим противникам. Я имею в вид Google, Facebook и так далее. По российскому законодательству есть день тишины — суббота, когда нельзя размещать никакую политическую рекламу. Вообще-то, если социальные сети или его IT-гиганты действуют на его территории, естественно, они должны соблюдать российское законодательство. Так вот они его не соблюдали. Именно в субботу, в день тишины, размещалось большое количество абсолютно политичной рекламы, которая призывала граждан России голосовать за определенных кандидатов. За каких — вы можете себе представить. Конечно же, за тех самых прозападных кандидатов.

Но что делать? Возникает традиционный русский вопрос. Я думаю, что этот вопрос очень серьезный — в преддверии и президентских выборов, и выборов в Государственную думу в 2021 году. Закон должен соблюдаться всеми. Если сегодня эти компании не соблюли закон, они должны понести наказание. Если они не будут соблюдать его дальше, они должны быть отключены от российских пользователей или российские пользователи отключены от них. Исключительно демократично, например, на день или два, если они не возьмутся за голову. Вообще, пренебрежение российским законодательством демонстрируют и другие западные компании, и опять-таки в связи с вмешательством в выборы. Я хочу напомнить, что в парламенте Российской Федерации была сформирована комиссия, которая должна была и будет разобраться в ситуации, как это осуществлялось, кто в этом участвовал.

Если представители не являются, не отвечают на запросы парламентариев и правоохранительных органов России, если они нарушают российское законодательство, значит, должно быть вынесено предупреждение. Ну а через неделю они просто должны получить запрет на работу в российском сегменте. Все просто: не соблюдаешь закон — не получишь доступа к российской аудитории.

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошел один из самых масштабных терактов современности. Речь о башнях-близнецах. Как это событие повлияло на дальнейший ход с точки зрения международной политики?

Практически каждый год, правда, во всем мире в меньшей степени, 11 сентября мы слышим рассказы, видим фильмы о том, что там произошло, задаются различные вопросы. Правда, никакой самолет в это здание не врезался, но оно ровно так же аккуратненько сложилось в то же самое время. Вы знаете, возникает ощущение, что это здание сложились вовсе не от попадания в него самолета, а оттого, что туда была заложена взрывчатка. Есть технология уничтожения зданий путем направленного взрыва. Вот мне лично кажется, что именно это со зданиями в Нью-Йорке и произошло. Сейчас мне хотелось бы поговорить на другую тему, связанную с этими масштабными террористическими актами.

Как они повлияли на изменения международной политики? Что в итоге получено, что не случилось? Я думаю, что с 2001 года прошло достаточно времени и мы можем подвести определенные итоги. Но сначала напомню, что с 2001 года государственный долг США увеличился фактически в 10 раз. В 2001 году он был порядка двух триллионов долларов, а сегодня перевалил за 20. Это так, чтобы было понятно, что происходит в экономической сфере, которая от нас немножко скрыта под определенной политической водой.

Итак, для чего были нужны эти террористические акты? Вспомним, что виновные по уже укоренившийся с тех пор традиции были объявлены сразу. Смотрите, сбит малайзийский боинг, случилась трагедия в небе над Донбассом, и Порошенко через пять минут говорит, кто виноват. Но он не был первым, кто называл виновных сразу после случившихся печальных событий. Мне кажется, первыми были американские власти, которые в сентябре 2001 года сразу сказали, что это были исламские террористы, назвали их фамилии и даже — о чудо — нашли паспорта этих самых угонщиков. Они каким-то чудом сохранились в пламени взрывов, в котором, я напомню, исчезли тела пассажиров и их багаж, не осталось ничего, кроме паспортов угонщиков. При разборе завалов небоскреба были найдены эти паспорта. Сразу назначены виновные, это граждане Саудовской Аравии, которые находятся в Афганистане. Но Вашингтон решает Саудовскую Аравию не бомбить и в нее не вторгаться, а американская агрессия направляется против Афганистана. Но сколько лет уже прошло? Восемнадцать. Соединенные Штаты и сегодня находятся в Афганистане. Зададимся вопросом: принесли ли они Афганистану процветание и демократию? Ответ очевиден: не принесли.

Находится ли там сегодня человек, который может сказать, что присутствие американских войск в Афганистане — это гораздо лучше, чем присутствие Советских войск? Я думаю, что таких людей там тоже нет. Если против Советского Союза были введены санкции за ввод войск в Афганистан и мы помним, что был даже бойкот нашей Олимпиады 1980 года, то есть ли сегодня санкции против США и других государств, чьи солдаты находились и находятся сегодня на территории Афганистана? Нет. В чем разница? По-моему, нужно говорить не о том, кто его осуществляет, а с какими целями оно происходит. Ведь это не была спонтанная реакция на произошедшие события. Они сначала спланировали определенные акции, понимали свои цели и понимали желания своих политиков достигнуть определенные цели на территории других стран.

Так вот какие это цели? После ситуации, которая случилась с так называемой «арабской весной», мы сможем эти цели совершенно точно назвать. Это — хаос. Это — война. В 2001 году США начали деморализацию арабского мира и начали политику противопоставления христиан и мусульман в мировом масштабе. В 2001 году США создали себе противника, с которым они получили мандат бороться на любой части земного шара. Это некий мировой терроризм. За что он выступает — непонятно. Зато понятно, от кого он получает деньги. Сейчас основным формированием боевого отряда мирового терроризма является запрещенное в России движение «Исламское государство»1. Вопрос о том, кто его финансирует — это США и его спецслужбы, — мне кажется, давно уже стал секретом полишинеля. Да, еще та самая Саудовская Аравия, которая, как мы помним, имела прямое отношение и к терактам 2001 года. Но она как-то осталась в стороне. США не ввели против нее санкций, не вводили на ее территорию войска, даже не похищали никаких граждан этого государства, а сразу направились в те регионы, куда им было выгодно направиться: Афганистан, Ирак.

Фактически события 2001 года должны были заложить фундамент политики на десятилетия вперед. Получилось ли у американцев все, что они планировали? И да, и нет. Ближний Восток хаотизирован, мусульмане и христиане смотрят друг на друга с подозрительностью. В рамках этого хаоса удалось завести в Европу сотни тысяч, а по сути, миллионы людей, которые уже создают напряжение в европейских обществах. Но часть этого плана не была выполнена — в отношении России.

Если вы сегодня приедете на Кавказ, в Чечню, в Ингушетию, вам расскажут о том, что происходило там на нашей территории во время так называемой контртеррористической операции. По сути, это было все то, что сегодня происходит на территории Сирии. Сначала появлялись некие бородачи, у которых были деньги, инструкторы, оружие. А дальше начиналась война, разрушения и хаос. Так вот то, что американцы начали в 2001 году, должно было в возрастающем масштабе происходить на территории Российской Федерации. И, скажем прямо, одна из заслуг Владимира Владимировича Путина в том, что этот хаос и эту анархию он смог вытеснить за пределы нашего государства.

Но поскольку деньги были выделены, поскольку террористические акты 2001 года состоялись, мировые средства массовой информации строили мирового обывателя, то война состоялась, только не на нашей территории. И мы сегодня поддерживаем законное правительство в Сирии, имея возможность уничтожать эти деструктивные силы на большом расстоянии от наших границ.

Но не надо питать иллюзий. Все это делалось не для разрушения Ближнего Востока как такового. Это всего лишь полигон, это точка отсчета, чтобы дальше разрушать и Россию, и Китай, и, возможно, Европу.

Примечательно, что открыли Всемирный торговый центр в 1973 году. В этот год и тоже 11 сентября был совершен госпереворот в Чили. К чему привела силовая смена власти в небольшом, по сути, государстве? Какова историческая роль Аугусто Пиночета в глобальном смысле?

В истории нашего государства был период, когда после крушения Советского Союза мы стали удивительным образом доверять всему тому, что говорят американцы. Все, что пишется на Западе, — это правда, а все, что говорила советская пропаганда, — это пропаганда и это не правда. А на самом деле в Советском Союзе рассказывали о событиях в Чили чистую правду. После того, что произошло сегодня на Украине, в других государствах постсоветского пространства, нам очевидно, что государственный переворот является одним из основных методов, с помощью которых США останавливают развитие политических процессов во многих государствах, которые им не нравятся, и перенаправляют развитие этих самых политических процессов в то русло, которое считают для себя необходимым.

Итак, 11 сентября 1973 года в Чили произошел государственный переворот, в результате которого у власти встал генерал Аугусто Пиночет. Удивительное дело — Пиночет был антикоммунистом. Переворот, который осуществили американцы в Чили, был антисоветским, т. е. русофобским. А генерал Пиночет — в РФ фигура вполне себе популярная. Так вот я хочу сказать, что Пиночет не достоин популярности, которую он имеет в нашей стране. Ничего хорошего для России и русских он делать не собирался, и это была просто американская марионетка. Если уж действовать в этой логике, то тогда нужно симпатизировать Порошенко и кровавой хунте, которая захватила власть на Украине, по сути, они сделали то же самое и были точно такими же американскими проектами.

Несколько подробностей того, что произошло в Чили. В результате выборов к власти пришел так называемый народный альянс — это правительство левого толка, которое во многом ориентировалось на Советский Союз. Для США было очевидно, что, так или иначе, Чили будет дрейфовать в сторону Советского Союза и будет все более аффилироваться с так называемым социалистическим лагерем. Американцы не хотели этого допускать. Поэтому генерал Пиночет, который трижды проходил стажировку в США, учился там во всевозможных военных заведениях. 11 сентября осуществляет госпереворот, в результате которого, по предварительным данным, было убито около 3 тысяч человек. Порядка 40 тысяч прошли через концлагеря и тюрьмы.

Генерал Пиночет вошел в историю как кровавый диктатор, но Чили дала миру не только портрет диктатора, но и портрет героя, коим лично для меня является президент Альенде. Я могу не соглашаться в каких-то оттенках его политических взглядов, но то мужество и решимость, с которыми он защищал свою страну, свой пост и клятву президента, не может не вызывать уважения. Чилийская армия, взбунтовавшись, фактически не получила никакого сопротивления, очень быстро заняла важнейшие государственные точки.

И только президентский дворец не сдавался. Альенде вместе со своим окружением отстреливался и защищал демократию и законность. Он погиб как герой с оружием в руках. А в Чили начало происходить то, что сегодня происходит на Украине. Есть такая книга — «Доктрина шок», автор — канадка Наоми Кляйн. Западный журналист, экономист рассказывает о системе закабаления государств, скупке основных ресурсов, которая, как она просчитала, раз за разом повторяется в различных государствах.

Происходит переворот, меняются правила игры, обесценивается валюта, идет террор, общество погружается в шок. В рамках этого шока иностранные инвесторы скупают основные активы страны. Это произошло в Чили во времена Пиночета и сегодня происходит на Украине при президенте Зеленском. Будет продана земля, остатки предприятий, все, что есть ценного, а приобретать все будут западные руки.

1 Организация запрещена на территории РФ.