Собчак рассказала, что думает о новой возлюбленной Виторгана

Москва, 11 сентября. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что думает о Нино Нинидзе — девушке своего бывшего мужа Максима Виторгана.

Собчак дала интервью журналу Tatler, в котором рассказала о воспитании сына Платона в условиях развода. По словам телеведущей, ее будущий супруг — режиссер Констатин Богомолов — знаком с ребенком, как и новая возлюбленная Виторгана.

«Она, кстати, очень красивая и талантливая, — поделилась мнением о Нинидзе Собчак, — пусть будут счастливы».

Звезда констатировала, что на данный момент она и Виторган воспитывают Платона вместе. По мнению ведущей, это «здоровая ситуация». Однако Собчак добавила, что у нее есть опасения, что это будет длиться недолго.

Телеведущая обратила внимание, что ее будущий муж отлично выстроил общение с ее сыном от первого брака, а она сумела найти подход к дочери Богомолова.

СМИ выяснили, что Собчак и Богомолов пригласили на свадьбу порядка 300 гостей. Вести праздник будет Игорь Верник. По некоторым данным, мероприятие обойдется паре в 16 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Собчак решила обвенчаться с режиссером Богомоловым. Обряд венчания они пройдут после церемонии бракосочетания 13 сентября. Телеведущая также призналась, что для торжественного дня выбрала платье от Edem, декорированное кружевами. Собчак уточнила, что ей хочется праздника.