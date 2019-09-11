В Госдуме обсудят предложение о сокращении рабочего времени

Москва, 11 сентября. Вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю обсудят в Госдуме. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее с предложением о сокращении рабочего времени выступил председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Сегодня в ходе общения с представителями бизнес-сообщества Дмитрий Медведев развил свои тезисы, высказанные им ранее на конференции МОТ, обратив внимание на то, что сама жизнь заставляет нас совершенствовать трудовое законодательство, делать его более гибким», — сказал Володин.

По его словам, задача депутатов — защитить права тех, кто трудится дистанционно и не имеет постоянного рабочего места.

«Количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Володин обратил внимание, что передовые страны уже идут в этом направлении и можно рассматривать два подхода: меньшее количество рабочих часов в день или четырехдневная рабочая неделя. Он предложил провести широкое обсуждение данной темы.

«Важно, чтобы и профсоюзы, и работодатели высказали свою заинтересованность в обсуждении данного вопроса», — заявил председатель Госдумы.

Он отметил, что именно на основании общественного консенсуса депутаты выработают стратегию.

Обсуждение вопросов развития трудового законодательства Российской Федерации, улучшения условий труда граждан, увеличения количества оплачиваемого свободного времени может пройти в ближайшее время. Как ожидается, в нем примут участие представители правительства, профсоюзов и работодателей.

По результатам планируется подготовить соответствующие законопроекты.