Западные СМИ признали победу СССР в «гонке истребителей» времен холодной войны

Нью-Йорк, 11 сентября. Конкуренция между СССР и США во времена холодной войны привела к так называемой «гонке истребителей», победа в ней досталась Советскому Союзу. Об этом пишет американское издание Military Watch.

Журналисты данного СМИ составили список наиболее выдающихся самолетов, созданных в СССР и США в тот период. Отмечается, что первоначально Советский Союз имел большое преимущество перед Штатами, приняв на вооружение МиГ-15 и более продвинутую его модель МиГ-17. Оба советских самолета превосходили по характеристикам и возможностям американский F-86 Sabre. В ответ на это Вашингтон вдвое увеличил инвестиции в военную авиацию.

В рейтинг истребителей издания вошел и американский F-14D Tomcat, который поступил на вооружение ВС США всего за несколько месяцев до распада Советского Союза. Обозреватель западного СМИ считает, что этот самолет можно считать одной из самых мощных платформ воздушного боя времен холодной войны.

Отдельное внимание автор статьи уделяет советскому истребителю МиГ-31, который по кодификации НАТО обозначался Foxhound, и Миг-25 — Foxbat. Журналист считает, что МиГ-31 не имел себе равных на тот момент: высота его полета могла достигать 21 километра, кроме того, истребитель мог поражать цели на расстоянии до 120 километров, используя более ранние варианты ракеты класса «воздух-воздух» Р-33.

Если же говорить о МиГ-25, то он был введен в эксплуатацию в качестве платформы третьего поколения. Однако СМИ отмечают, что характеристики воздушного судна значительно опередили возможности самолетов того времени, что позволило ему стоять в одном ряду с истребителями четвертого поколения.

«Foxbat остается одним из самых быстрых боевых самолетов, когда-либо поступавших на вооружение. Он может передвигаться быстрее, чем многие крылатые ракеты, находящиеся в эксплуатации сегодня. Он также может работать на экстремальных высотах, установив рекорд почти в 38 км», — приводит перевод статьи издание «ПолитРоссия».

Автор материала также утверждает, что МиГ-25 зачастую редко уязвим для огня противника. Кроме того, если бы Foxbat был оснащен обновленными системами, то и сегодня мог бы считаться чрезвычайно грозной платформой. Если же подвести итог гонки по созданию наиболее способных истребителей, то можно сказать, что Советский Союз обыграл Соединенные Штаты, резюмирует издание.